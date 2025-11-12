Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro la tragerea specială a loteriei de Crăciun. Reclama de anul acesta sugerează că banii nu sunt importanți

Anunțul extragerii Loteriei de Crăciun, programată ca în fiecare an pe 22 decembrie, reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente pentru spanioli, marcând începutul perioadei de sărbători.

Mii de oameni păstrează deja biletele pentru această extragere extraordinară și speră ca micuții de la San Ildefonso să anunțe numărul lor câștigător, fie că este vorba despre marele premiu, fie că este vorba despre unul mai mic.

Ceremonia de deschidere are loc la Monetăria Regală din Madrid

Atmosfera a fost una emoționantă, iar „norocul” și-a făcut apariția în haine de gală la Monetăria Regală din Madrid, unde a avut loc evenimentul de deschidere.

Ceremonia a fost inaugurată de Jesús Huerta, președintele Companiei de Loterie și Pariuri de Stat, care a anunțat că în acest an se vor distribui premii în valoare totală de 2,772 miliarde de euro, iar marele premiu, El Gordo, va aduce 4 milioane de euro pe serie.

Huerta a descris biletul de loterie drept un simbol care „ajunge în buzunarele și casele oamenilor, în fiecare familie” și a menționat că anul acesta este ilustrat cu tabloul Nașterea Fecioarei de Juan García de Miranda, din colecția Muzeului Prado.

Campania Loteriei de Crăciun marchează, potrivit lui Huerta, „începutul sezonului festiv pentru mulți oameni, chiar mai mult decât aprinderea luminilor de Crăciun”.

El a subliniat că extragerea este „un moment de mare emoție și responsabilitate” și că organizatorii se simt datori „să o desfășoare în spiritul valorilor instituției”.

Reclama relatează o poveste despre lucrurile care contează cu adevărat

Reclama Loteriei de Crăciun de anul acesta spune o poveste „despre magie și despre lucrurile care contează cu adevărat”. Huerta a explicat că „este o responsabilitate publică să reflectăm valorile umane”, iar clipul folosește „o metaforă puternică inspirată de spiritul Crăciunului”.

Spotul publicitar prezintă un cuplu care cumpără un bilet de loterie de Crăciun dintr-o piață de vechituri și descoperă că, în urmă cu 30 de ani, același număr câștigase al cincilea premiu.

Femeia devine curioasă și începe să investigheze cine cumpărase biletul și de ce fusese înrămat. Îi povestește iubitului ei totul, chiar și în timpul ședințelor importante, fiind tot mai hotărâtă să afle adevărul.

Cei doi se întorc la piață în speranța de a obține mai multe informații, însă li se spune că acestea sunt confidențiale — „dar e Crăciun”, insistă ei. În cele din urmă ajung la casa unui bărbat în vârstă, care deschide rama și îi oferă fiului său un bilet spunându-i: „Felicitări, vei fi bunic.”

Mesajul emoționant al reclamei este dezvăluit în final, când bunicul îi arată nepotului său ce este cu adevărat valoros — și nu, nu este vorba despre bani.

