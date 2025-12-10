FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie

Rusia „ar fi plănuit să instaleze bombe pe mai multe aeronave de zbor către SUA” în iulie 2024. De asemenea, Kremlinul încearcă să instaleze agenți de la distanță în Europa în timp ce numărul atacurilor „hibride” crește vertiginos.

Pe măsură ce războiul hibrid al lui Putin s-a intensificat, oficialii NATO au avertizat că Occidentul ar putea fi constrâns să lanseze primul atac preventiv asupra Rusiei.

Săptămâna trecută, președintele comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a declarat pentru Financial Times că alianța analizează răspunsuri „mult mai puternice” pentru a riposta la atacurile secrete și „hibride” ale Rusiei.

El a luat în calcul chiar și „atacuri preventive” ca factor de descurajare.

„Este un test de tărie pentru Europa. Capacitatea statelor victime de a face față acestor atacuri, de a identifica autorii și de a răspunde politic… reprezintă informații foarte valoroase” pentru Rusia. Și dacă răspunsul este că nu… dacă o țară pur și simplu consideră acest act drept «război hibrid» , niște cuvinte dure, atunci Rusia va continua să facă același lucru. Este absurd să numim asta altfel decât ceea ce este – un război împotriva Europei.”, a adăugat el.

Plănuirea unor atacuri teroriste în iulie 2024 a fost dejucată

Serviciile secrete europene au prevenit în vara anului 2024 un atac terorist de mare amploare după ce au confiscat 6 kg de explozibili și au expus o rețea care avea legături cu structurile rusești.

În acest complot au fost implicate cel puțin 20 de persoane din Polonia și Lituania. Presupusul organizator a fugit în Azerbaidjan. Sabotorii ar fi organizat atacuri cu explozii la centrele logistice DHL din Polonia, Germania și Marea Britanie.

Ar fi fost cele mai devastatoare atacuri teroriste de la 9/11

Forțele de ordine susțin că ținta ar fi fost avioanele companiilor aeriene europene care efectuau zboruri către SUA. Dacă planurile sabotorilor s-ar fi concretizat, ar fi fost cele mai grave atacuri teroriste de după cele din 11 septembrie 2001.

Atacurile erau planificate pentru 2024. Colete explozive au fost trimise prin hub-urile logistice DHL din Marea Britanie, Germania și Polonia, Însă, acestea au explodat înainte să ajungă la aeronave.

Numărul atacurilor hibride ale Rusiei este în creștere din 2018

Investigatorii au descoperit ulterior că bombele erau suficient de puternice încât să doboare un avion de marfă. Din 2018 până în 2025, Rusia ar fi coordonat o serie de atacuri de război hibrid asupra infrastructurii Europei. În 2018, atacurile au fost îndreptate asupra instituțiilor guvernamentale – precum cazul Skripal.

În 2020, Rusia ar fi comis două atacuri asupra sectorului energetic în plină pandemie de COVID-19. Atacurile hibride s-au intensificat de la invazia rusă a Ucrainei, ajungând la 12. Ca reacție la implicarea Occidentului în ajutorarea Kievului, Moscova ar fi coordonat mai multe atacuri asupra sectorului energetic, industriei militare, instituțiilor guvernamentale, transportului și sistemului de alimentare cu apă sau asupra sistemului medical.

Numărul atacurilor a crescut din 2024 la peste 30. Între septembrie și decembrie 2025 ar fi avut loc 36 de presupuse incidente care au fost considerate drept acte de sabotaj ale Rusiei.

Ce țări europene au fost vizate de atacurile hibride ale Rusiei

Potrivit The Sun, Rusia ar fi principala responsabilă pentru mai multe incendii, explozii, atacuri cibernetice și accidente aviatice desfășurate în Europa:

două incendii provocate la Birmingham și Londra

o explozie la Paris

un asasinat la Dusseldorf și un atac cibernetic la Berlin

un atac cibernetic la Praga

un atac cibernetic la Oslo

un atac cibernetic la Wroclaw și un incendiu/o explozie la Varșovia

un incendiu și un accident aviatic la Vilnius

un incendiu la Riga

Pe harta publicată de publicația The Sun este ilustrată și explozia conductelor Nord Stream din Marea Baltică, în septembrie 2022.

În privința României, autoritățile speculează că alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 ar fi fost influențate de un atac hibrid de amploare orchestrat de Rusia.

Presupusele drone rusești încalcă tot mai des spațiul aerian al NATO

Pe o altă hartă de la Financial Times sunt evidențiate incursiunile dronelor în Europa de la începutul anului 2025. Cele mai multe drone neidentificate au fost raportate deasupra bazelor militare, aeroporturilor și infrastructurii energetice.

Rusia, considerată principala răspunzătoare, ar fi încălcat cel mai des spațiul aerian al Danemarcei, Belgiei, Poloniei și al Germaniei. Au fost raportate drone neidentificate în Norvegia, Suedia, Finlanda, statele baltice, Franța, Spania, România și Republica Moldova.

Pe 25 septembrie 2025, patru aeroporturi din Danemarca au fost închise temporar după raportarea unor drone care au încălcat spațiul aerian danez. Alte cinci drone neidentificate au fost depistate în Franța, deasupra unei baze de submarine nucleare, în decembrie.

Războiul hibrid al Rusiei pune Europa la încercare

Oficialii suspectează că Europa se confruntă cu o campanie de sabotaj coordonată de Moscova, care a semănat nedumerire pe întreg continentul și prezintă un risc tot mai mare pentru viețile omenești.

Șefii serviciilor de informații și forțele de poliție au dejucat comploturi de deraiere a trenurilor aglomerate, incendiere a centrelor comerciale, deversarea deșeurilor și otrăvire a rezervelor de apă. Și acestea sunt doar atacurile cunoscute publicului.

„Este doar vârful aisbergului”

„Primul lucru important de luat în considerare este că încă nu apreciem cu adevărat tot ce se întâmplă”, spune Keir Giles, expert în Rusia la Chatham House.

„Ceea ce este înțeles public despre asta este doar vârful [aisbergului]… există încă multe lucruri despre care guvernele au ales să nu vorbească.”

Ceea ce, chiar și în urmă cu un an, era încă caracterizat ca o pacoste, reprezentată de atacuri de mică amploare împotriva țintelor europene vulnerabile, este acum interpretat ca o amenințare mult mai serioasă. Experții din cercurile serviciilor secrete de pe întreg continentul se întreabă acum, pe măsură ce amploarea agresiunii Rusiei în Europa a devenit mai clară, dacă are loc o escaladare strategică și nu doar oportunism tactic.

Mulți din comunitatea de informații cred acum că site-urile pe care Rusia le vizează, riscurile pe care este dispusă să și le asume și obiectivele sale aparente reflectă mai mult decât un simplu răspuns la dinamica conflictului său cu Ucraina.

Sabotorii ruși ar fi vizat căile ferate și porturile

Unele informații indică o planificare pe termen lung. Deși un număr mare de spioni ruși au fost expulzați din Europa în ultimii ani, agențiile Kremlinului au încercat să reinfiltreze statele europene cu profesioniști instruiți.

Șeful uneia dintre principalele agenții de informații europene spune că ofițerii săi observau agenți ruși care supravegheau poduri rutiere, având intenția de a le detona. Căile ferate de pe întreg continentul, observă el, sunt cartografiate în mod similar într-o manieră agresivă pentru a identifica punctele slabe.

Care sunt țările din prima linie în războiul hibrid al Rusiei

Pentru statele din prima linie, cum ar fi Polonia, de exemplu, este deja un fapt că Rusia reprezintă acum o amenințare la fel de mare pentru viața civilă din Europa precum terorismul islamist. Prevenirea atacurilor jihadiste a fost principala preocupare a agențiilor de informații interne de pe continent în ultimii 20 de ani de când lumea întreagă a fost martoră la „prăbușirea” turnurilor gemene de la World Trade Center, lovite fiecare de un avion deturnat de teroriști afiliați cu al-Qaeda.

Un semnal de alarmă a venit luna trecut, când o bombă plasată pe linia de cale ferată Varșovia-Lublin din Polonia a fost „un act de sabotaj fără precedent”, menit să provoace deraierea unui tren și victime în masă.Dezastrul a fost evitat în ultimul moment, când un conductor de tren a reușit să oprească de urgență.

Rusia se pregătește pentru un război cu NATO din 2029

Evaluarea Comună a Amenințărilor NATO 2023 – un raport clasificat distribuit șefilor apărării din cadrul alianței – arată că Rusia își pregătește armata și economia pentru un posibil război „fierbinte” cu NATO până în 2029. Însă, prin natura sa, campania de sabotaj a Rusiei în Europa este „difuză și greu de interpretat” spre deosebire de un război militar convențional.

Încercările agresive ale Rusiei, stângace, dar suficiente pentru a semăna haos într-o Europă amorțită după 80 de ani de pace, ar putea totuși să reflecte dinamica inerentă unui stat autoritar, extins, în care fiecare ofițer încearcă cu disperare să se remarce în fața superiorilor, informează Financial Times.

