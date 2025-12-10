Thailanda atacă Cambodgia. De ce s-a prăbușit armistițiul lui Trump?

Trump a plecat în Malaezia cu gândul că a încheiat un război care a început de șapte decenii în urmă. Însă, Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei după ciocnirile la frontieră în care a ucis un soldat thailandez, marcând prăbușirea unui acord de pace mediat de Donald Trump între vecinii din sud-estul Asiei.

Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de instigarea reluării izbucnirii violenței – cea mai gravă de la Războiul de cinci zile din iulie, soldat cu cel puțin 48 de victime și aproximativ 300.000 de strămutate. Președintele american Donald Trump a îndemnat Cambodgia și Thailanda să respecte acordul de încetare a focului mediat de acesta.

Războiul a fost reluat

Armata thailandeză a declarat luni că a ripostat după ce trupele cambodgiene au deschis focul în provincia Ubon Ratchathani, ucigând un soldat thailandez și rănind alți opt. Cambodgia a folosit, de asemenea, lansatoare de rachete BM21 pentru a lovi o comunitate civilă din provincia Buriram, a declarat armata.

Forțele Aeriene Regale Thailandeze au declarat că acțiunile cambodgiene „reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale a Thailandei, a siguranței locuitorilor din zona de frontieră și a personalului thailandez care operează în regiune”. Avioanele F-16 ale Thailandei au bombardat instalațiile militare.

Reacția Cambodgiei

Ministerul Apărării din Cambodgia a acuzat forțele vecinilor săi că au inițiat atacuri „brutale și inumane” asupra trupelor sale. Thailanda s-a angajat „în numeroase acțiuni provocatoare timp de mai multe zile… cu obiectivul de a instiga confruntări”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Cambodgia nu a ripostat și a continuat să monitorizeze situația, a precizat acesta. Ministerul a respins, de asemenea, acuzațiile thailandeze conform cărora Cambodgia ar fi mutat arme grele și distructive de-a lungul frontierei.

Neth Pheaktra, ministrul informației din Cambodgia, a declarat într-o postare pe Facebook că patru civili au fost uciși și nouă răniți. Zeci de mii de oameni au fost strămutați, a spus el. Reluarea ostilităților a deraiat un armistițiu mediat de Trump pentru a pune capăt luptelor din iulie.

Cauza conflictului: un templu vechi de aproape 1.000 de ani

Potrivit Financial Times , unul dintre cauzele conflictului îl reprezintă templul Preah Vihear din secolul al XI-lea, pe care Cambodgia îl revendică pe baza unei hărți din 1907 create în timpul dominației coloniale franceze. Curtea Internațională de Justiție a acordat jurisdicția templului Cambodgiei în 1962.

Însă, Thailanda a continuat să mențină o prezență militară în zonă. Cele două țări au convenit asupra unui armistițiu în iulie, după ce președintele SUA a amenințat că va opri negocierile privind tarifele americane la exporturile lor, de care se bazează ambele economii. În octombrie, au semnat un acord de pace în prezența lui Trump la Kuala Lumpur, la un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

Cu toate acestea, tensiunile au continuat să se agraveze. Thailanda a anulat unilateral acordul în noiembrie, acuzând Cambodgia că a plasat noi mine terestre care au rănit mai mulți soldați thailandezi de-a lungul unei frontiere disputate. Cambodgia a respins acuzațiile Bangkokului, declarând că este angajată față de acordul de pace.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia/Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN