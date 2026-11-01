Noi proteste anunțate în Portugalia duminică seara, după ce cu o noapte înainte forțele de ordine au luat cu asalt taberele amplasate în centrul orașelor Lisabona și Porto

Poliția din Portugalia a luat cu asalt duminică dimineața taberele de protest din Lisabona și Porto și a năvălit asupra manifestanților cu câini și bastoane. După marșurile pașnice din cele două orașe împotriva creșterii prețurilor la locuințe sâmbătă, protestatarii au amplasat corturi în centrul celor două orașe. Ca răspuns la asaltul poliției de duminică dimineața, grupul activist Acampada Lisboa a convocat un nou miting în această seară, de la ora 17:00 (19:00 ora României).

Ciocnirile au izbucnit rapid, după ce zeci de ofițeri au atacat o tabără din Piața Rossio din Lisabona și o tabără mai mică din Piața Dom Joao I din Porto, în jurul orei 4:30 dimineața.

Protestatarii au scandat „Miroase a dictatură”, în timp ce poliția a declarat că unii au aruncat cu sticle, artificii și vopsea asupra ofițerilor în timp ce aceștia încercau să dărâme corturile amplasate.

Poliția a anunțat într-un comunicat că șase persoane au fost arestate la Lisabona și șapte la Porto pentru că au refuzat ordinele de dispersare. În același timp, 13 ofițeri de poliție au fost răniți în timpul altercației, dintre care 8 au ajuns la spital.

În cealaltă tabără, organizatorii protestului de la Porto au declarat că 38 de persoane au fost rănite, inclusiv trei grav, în timp ce organizatorii de la Lisabona au raportat peste 30 de răniți.

„Nu vom fi reduși la tăcere”, au precizat organizatorii într-un comunicat postat pe rețelele de socializare, alături de fotografii cu protestatari cu vânătăi sau sângerări din cauza rănilor pe care le-au atribuit „violenței poliției”.

Unii protestatari au purtat garoafe roșii, simbol al revoluției portugheze din 1974, evocând revolta pașnică condusă de militari care a pus capăt la aproape cinci decenii de dictatură.

Un avocat care îi reprezintă pe protestatarii din taberele de locuințe din Lisabona, Ricardo Sa Fernandes, a declarat duminică faptul că va depune o plângere penală împotriva ministrului de Interne Luis Neves și a șefului poliției naționale pentru abuz de putere.

„Aceasta este o noapte întunecată în istoria democrației portugheze. Acest lucru este absolut intolerabil și a depășit toate limitele”, a declarat el reporterilor în fața unei secții de poliție din Lisabona, unde au fost duși unii dintre cei reținuți.

De asemenea, Amnesty International s-a declarat „profund îngrijorată de utilizarea excesivă și disproporționată a forței de către poliție”.

Protestatarii cer ca guvernul minoritar de centru-dreapta să abandoneze planurile de a facilita evacuările și de a elimina plafonarea chiriilor pentru noile contracte de închiriere, avertizând că măsurile ar crește costurile locuințelor și ar face chiriașii mai vulnerabili.

Prim-ministrul Luís Montenegro a recunoscut că prețurile proprietăților s-au dublat într-un deceniu, dar dă vina pe guvernele anterioare de stânga pentru criză, deoarece nu au reușit să construiască suficiente locuințe și au aplicat ceea ce el numește o politică de migrație excesiv de permisivă.