Ilie Bolojan, mesaj către Sofia după victoria detașată a partidului condus de fostul președinte Rumen Radev

Olga Borșcevschi
Ilie Bolojan, mesaj către Sofia după victoria detașată a partidului condus de fostul președinte Rumen Radev
Premierul Ilie Bolojan îl felicită, luni, pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria, el arătând că, în calitate de vecini, aşteaptă cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic. Mesajul a fost scris în engleză pe rețeaua X.

„Îl felicit pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria”, a scris Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a făcut propuneri pentru relațiile bilaterale România-Bulgaria.

„Ca vecini, aștept cu nerăbdare să consolidăm în continuare Parteneriatul Strategic dintre România și Bulgaria și să promovăm prioritățile noastre comune în cadrul UE și NATO. De asemenea, trebuie să ne continuăm activitatea de îmbunătățire a conectivității regionale și de consolidare a securității Flancului Estic și a regiunii Mării Negre”, a declarat Bolojan.

Partidul fostului președinte al Bulgariei, Rumen Radev, a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare de duminică. Radev, care a demisionat din funcția de președinte în ianuarie, a candidat pe baza promisiunii de a combate corupția.

