Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Militarii sparg cărămizi cu capul sub privirile lui Kim Jong Un

Kim Jong Un nu dă semne că ar dori reluarea relațiilor de prietenie cu SUA de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

În ultimele zile, liderul de la Phenian și-a urmărit soldații cum se antrenau pentru război prin cele mai brutale metode.

Antrenamentele dure la care sunt supuși soldații nord-coreeni

Așezat la o masă de lemn, zâmbitor, dictatorul a urmărit performanțele soldaților nord-coreeni. Țara se pregărește în mod intens pentru cel de-al Treilea Război Mondial.

În imaginile publicate de Daily Mail pot fi văzuți soldații nord-coreeni cum se antrenează.

Sunt loviți în mod brutal cu ciocane și sparg cărămizi cu capul ca-n filmele de arte marțiale. Dictatorul și-a arătat aprecierea și a salutat toți soldații care au participat la antrenamente.

Kim Jong Un își pregătește țara pentru război

Dictatorul nord-coreean, aflat la putere din anul 2011, a amenințat în mod repetat Coreea de Sud, Japonia și SUA cu războiul nuclear.

Recent, a testat rachete intercontinentale de atac cu noi motoare de 2.500 de kilonewtoni. Testul a avut succes, despre care Kim a spus că „are o semnificație majoră în a duce forța militară a țării la cel mai înalt nivel”.

Coreea de Nord, a patra putere militară din lume

Coreea de Nord a continuat să-și lărgească arsenalul nuclear de când relațiile de prietenie cu Donald Trump s-au înrăutățit din 2019.

Armata nord-coreeană numără circa 1.320.000 de militari activi, făcând-o a patra din lume ca dimensiune. Coreea de Nord mai dispune și de 560.000 de rezerviști.

În dotarea armatei nord-coreene sunt:

1.600 de tancuri T-54/55 din URSS

560 de tancuri amfibii PT-76 și M1985

800 de tancuri T-62 din URSS

175 de tancuri Type 59 din China

500 de vehicule blindate de luptă Type 63 din China

32 de vehicule blindate BTR-80A din Rusia

1.200 de transportatoare sovietice BTR-60

lansatoare de rachete și tunuri de fabricație chinezească și rusească

26 de avioane de luptă MiG-21 din URSS

35 de avioane sovietice MiG-29

18 bombardiere sovietice Suhoi Su-7 și 56 bombardfiere MiG-23

34 de avioane de atac Su-25

80 de bombardiere Ilyushin II-28

106 de avioane de luptă chineze Shenyang F-5

97 de avioane de luptă chineze Shenyang J-6

30 de avioane de luptă chineze Chengdu J-7

peste 200 de elicoptere

un număr necunoscut de drone Tupolev Tu-143 și Saetbyol

Sursa Foto: Reuters/Daily Mail

