Trei surori din India s-au sinucis după ce părinții le-au interzis accesul la telefoane

06 feb. 2026, 16:52, Actualitate
Trei surori adolescenta s-au aruncat de la balcon, de la etajul nouă, după ce părinții le-au interzis accesul la telefoane pentru a se juca un joc video coreean.

Tragedia a avut loc în zona Ghaziabad, din apropiere de New Delhi, India. Cele trei surori adolescente s-au aruncat una după alta de la etajul nouă, zilele trecute, în jurul orei 2:15 dimineața, a transmis NDTV.

Fetele au recurs la gestul extrem după ce tatăl lor le-a interzis accesul la telefon.

Victimele au fost identificate ca fiind Nishika, de 16 ani, Prachi, de 14 ani, și Pakhi, de 12 ani. Când poliția a ajuns la fața locului, cele trei nu au mai putut fi salvate, fiind transportate la spital, unde s-a constatat decesul.

În apartament, polițiștii au găsit un jurnal care conținea o scrisoare de mai multe pagini adresată părinților lor. În jurnal erau dat detalii despre pasiunea lor pentru jocurile video coreene și cultura coreeană.

Tatăl adolescentelor, Chetan Kumar, a spus că acestea aveau o dependență extremă de cultura coreeană.

”Acest lucru nu ar trebui să se întâmple niciunui părinte sau copil”, a declarat acesta.

În ultimele zile, fetelor li se interzisese accesul la telefon, ceea ce le-a afectat foarte tare.

Dependența surorilor pentru jocurile video a început în timpul pandemiei de COVID-19 și au ajuns chiar să lipsească de la școală, în cele din urmă abandonând studiile, în urmă cu doi ani.

Nu a fost dezvăluit numele jocului de care fetele erau dependente.

Sursa foto: NDTV

