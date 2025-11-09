Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în șoc

Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă de Death Metal. Publicul a fost în șoc.

Concurenta Miss World, Ignacia Fernández, a atras atenția lumi întregi prin talentul ei „atipic”.

Concurenta a început să interpreteze o piesă de Death Metal

În timpul semifinalei Miss World Chile 2025, care a avut loc în weekend, modelul în vârstă de 27 de ani a oferit o prestație care a făcut furori în presa internațională, prin a-și demonstra dragostea pentru death metal.

„Death Metal a fost o parte fundamentală a ceea ce sunt ca persoană și a vieții mele: un refugiu, o sursă de putere și scop. Să pot exprima asta pe scenă @misschilemundo și @chilevision a fost o oportunitate pe care o apreciez profund”, a scris ea într-o postare de pe Instagram, miercuri, 5 noiembrie, potrivit People.

Postarea ei conținea imagini de la evenimentul televizat în care a cântat la microfon alături de chitaristul Carlos Palma Morán.

Cum s-a îmbrăcat concurenta la „Miss World Chile 2025”

Atât concurenta, cât și chitaristul, erau îmbrăcați complet în negru. Fernández s-a afișat cu o eșarfă de concurs „Las Condes” pe corp pentru a reprezenta Chile.

Părul și machiajul ei au fost coafate în stilul unei regine a frumuseții. Fernández i-a mulțumit, de asemenea, trupei sale, Decessus, pe care a înființat-o.

În engleză, „Decessus” se traduce prin „plecare” sau „moarte”.

„Mulțumesc tuturor celor care și-au arătat sprijinul și tuturor celor care mi s-au alăturat”, a scris concurenta.

Miss Ucraina a alunecat la concursul „Miss Earth 2025”

Nici concursul de frumusețe „Miss Earth 2025” din Filipine n-a fost lipsit de controverse. Regina frumuseții din Ucraina, Mariia Zheliaskova, în vârstă de 24 de ani, a pășit pe scenă într-o rochie strălucitoare din dantelă, cu zâmbetul ei fermecător.

Dar când a ajuns în fața scenei, a căzut brusc la podea, împiedicându-se de rochie. Căderea ei a fost surprinsă într-o transmisiune în direct a concursului din 5 noiembrie.

Zheliaskova s-a ridicat rapid, a făcut o rotire, a afișat același zâmbet seducător și a coborât elegant de pe scenă, în timp ce publicul o aclama. Concurenta ucraineană care și-a reprezentat țara aflată în război cu Rusia s-a clasat pe locul 2, în spatele câștigătoarei Natálie Puškinová din Republica Cehă.

Concurenta din Mexic a fost insultată la concursul „Miss Universe 2025”

Nawat Itsaragrisil, președintele Miss Grand International (MGI), a fost văzut cum a certat-o pe Fatima Bosch, concurenta din Mexic în vârstă de 25 de ani, înaintea celei de-a 74-a ediții a concursului Miss Universe, care va avea loc la Bangkok la sfârșitul acestei luni.

Într-o întâlnire transmisă în direct, înainte de concurs, la care au participat zeci de alte concurente, organizatorul a fost surprins acuzând-o pe tânără că nu a postat suficient conținut promoțional despre țara gazdă, Thailanda.

Directorul concursului din Mexic a făcut-o „proastă” și a chemat paza să o escorteze afară din sală. Ea a ieșit afară din sală, plângând. Alte concurente au urmat-o în semn de solidaritate. După ce a fost acuzat de hărțuire, Nawat și-a cerut ulterior scuze în mod public față de concurente.

Sursa Video/Foto: Instagram (ignacia.fdez / mariamillion)

