Imagini spectaculoase. Cum s-a văzut lansarea rachetei Artemis II din avion

NASA a lansat cu succes pe 1 aprilie, de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, prima misiune cu echipaj uman care se îndreaptă spre Lună după o pauză de peste 50 de ani. Echipajul, care este format din patru oameni, este așteptat să ajungă pe orbita Lunii pe 6 aprilie, urmând ca pe 10 aprilie să amerizeze în Oceanul Pacific.

Lansarea rachetei Artemis II a oferit mai multe perspective unice, filmate atât de pe sol, cât și din aer de observatori externi. După cum se poate observa în imagini, pasagerii unui zbor au putut urmări racheta de la lansare și până când aceasta a părăsit atmosfera Pământului.

