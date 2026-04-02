Macron răspunde criticilor lui Trump. Ce spune președintele francez despre posibilitatea deschiderii Strâmtorii Ormuz prin forță

Președintele Franței a criticat dur declarațiile recente ale lui Donald Trump privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță. Emmanuel Macron a precizat că liderul american subminează Alianța Nord-Atlantică prin crearea de „îndoieli zilnice cu privire la angajamentul său” față de țările membre.

Donald Trump, în interviurile acordate mai multor publicații și în discursul său către națiune, a făcut mai multe declarații la adresa NATO, pe care a catalogat-o drept un „tigru de hârtie” și a amenințat cu retragerea Statelor Unite din aceasta. Președintele american este nemulțumit în principal de refuzul aliaților de a ține cont de cererile sale de a securiza Strâmtoarea Ormuz prin forță.

Emmanuel Macron a avertizat că aceste comentarii ale lui Trump pun la îndoială angajamentul SUA față de alianță și „erodează însuși substanța acesteia”. Totodată, Macron a îndemnat liderii europeni să „fie serioși” în privința acestei probleme.

„Cred că organizațiile și alianțele precum NATO sunt definite de ceea ce rămâne nespus – adică încrederea care stă la baza lor, iar acesta a fost adesea cazul, de altfel, în chestiuni militare și strategice”, a declarat el în timpul unei vizite de stat la Seul, în Coreea de Sud. „Dacă pui la îndoială angajamentul tău în fiecare zi, îi erodezi însăși substanța.”

Președintele francez a criticat, de asemenea, și atitudinea lui Trump. „Trebuie să fim serioși și, dacă vrei să fii serios, nu umbli spunând opusul a ceea ce ai spus cu o zi înainte…”.

Macron a declarat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz prin forță este „nerealistă”, declarând reporterilor că acest lucru ar expune navele la atacuri iraniene. Mai mult, acesta a spus că securizarea strâmtorii se poate face doar „în coordonare cu Iranul”, după un armistițiu.

