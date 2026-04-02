Putin avertizează că aderarea la Uniunea Europeană este „pur și simplu imposibilă" pentru Armenia. Ce argumente aduce liderul de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că aderarea la Uniunea Europeană este „pur și simplu imposibilă” pentru Armenia, întrucât aceasta este deja membră a unei uniuni vamale cu Moscova, relatează The Brussels Time.

Putin a explicat, în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu prim-ministrul armean Nikol Pașinian, că a fi membru atât al UE, cât și al Uniunii Economice Eurasiatice este „imposibil prin definiție”.

El a recunoscut că națiunile urmăresc să obțină beneficii maxime prin cooperarea cu alte țări, dar a insistat asupra faptului că astfel de acorduri trebuie să fie „clare, oneste și convenite încă de la început”.

Vorbind la începutul discuțiilor cu Pașinian la Moscova, Putin a declarat că Rusia este „absolut liniștită” în ceea ce privește eforturile Armeniei de a stabili legături mai strânse cu UE, dar a menționat că pentru Armenia „este imposibil să facă parte dintr-o uniune vamală cu UE și Uniunea Economică Eurasiatică”.

La rândul său, Pașinian a declarat că își dă seama că Armenia nu poate fi simultan membră a ambelor blocuri, dar, deocamdată, își poate combina apartenența la Uniunea Economică Eurasiatică cu dezvoltarea cooperării cu UE. „Legăturile cu Rusia sunt foarte profunde și importante pentru noi”, a adăugat el.

Armenia, o fostă republică sovietică din Caucaz cu o populație de aproximativ 2,7 milioane de locuitori, a devenit membră a Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Rusia în 2015.

În ultimii ani, însă, Armenia s-a distanțat de Moscova, un aliat cunoscut de mult timp pentru faptul că îi furnizează arme și menține o bază militară pe teritoriul său.

Erevanul și-a exprimat nemulțumirea față de Moscova pentru că nu a sprijinit în mod adecvat Armenia în disputele sale cu Azerbaidjanul, în special în timpul conflictelor armate din Nagorno-Karabah din 2020 și 2023.

În primăvara anului 2025, Parlamentul armean a adoptat o lege care inițiază negocierile privind aderarea la UE.

Miercuri, Putin și-a exprimat speranța că mișcările politice „pro-ruse” vor participa la alegerile parlamentare din Armenia programate pentru luna iunie.

El a afirmat că Rusia „și-ar dori foarte mult” ca aceste partide și politicieni să se implice în procesele politice interne în cadrul viitoarelor alegeri.

Pașinian, care este în funcție din 2018, a răspuns că legea armeană interzice deținătorilor de pașapoarte rusești să participe la alegeri.

Uniunea Economică Eurasiatică este condusă de Rusia, a fost creată în 2015 și include, de asemenea, Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan. Aceasta este o piață unică care permite libera circulație a mărfurilor, capitalurilor și forței de muncă.

