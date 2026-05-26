Prima pagină » Știri externe » Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei

„Cheryl încurajează îndepărtarea unei perechi de cai de curse Black Racers de pe terasa Dr. Oz.”, a scris Robert F. Kennedy Jr, secretarul american al Sănătății pe Instagram. 

Mesajul este însoțit de o filmare cu politicianul în vârstă de 72 de ani, fiul fostului procuror Robert Kennedy (asasinat când a candidat la alegerile prezidențiale din 1968) cum a prins două vipere negre care i-au pătruns pe terasă.

Politicianul le-a prins de coadă. Acestea chiar s-au apucat să-l muște de mână.

Internauții s-au arătat încântați, unii comentând că șerpii erau „democrați” care au pătruns ilegal pe terasa locuinței sale.

Robert Kennedy, fost membru al Partidului Democrat, care a candidat la alegerile prezidențiale din 2024 până când s-a retras și s-a oferit să-l sprijine pe Donald Trump, a dezăluit că a călătorit în Africa, America de Sud și în Asia și a contractat un parazit.

Ulterior, medicii au depistat viermele că era mort după ce i-a mâncat din creier.

El a mărturisit și că a aruncat un pui de urs mort în Central Park în New York din motiv de „amuzament”.

S-ar putea spune că Robert Kennedy are experiență ca „îmblânzitor de șerpi” după ce s-a mai filmat cum a prins și a eliberat șerpi cu clopoței și vipere.

Sursa Video: Instagram/YouTube – Robert Kennedy

