Vladimir Putin șterge datoriile noilor recruți care merg să lupte un an în Ucraina. Ce sume uriașe le sunt „iertate" rușilor

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede scutirea de datorii pentru noii recruți care urmează să participe la „operațiunea militară specială” din Ucraina și pentru familiile acestora, relatează Reuters.

Potrivit documentului, publicat pe site-ul Kremlinului, luni seara, persoanele care au semnat un contract cu Ministerul Apărării din Rusia începând cu 1 mai și/sau soții/soțiile acestora sunt scutite de datorii de până la 10 milioane de ruble (139.700 de dolari) dacă, înainte de această dată, era în vigoare o acțiune în justiție pentru recuperarea acestor datorii.

Contractul de participare la „operațiunea militară specială” – așa cum Rusia numește invazia Ucrainei din februarie 2022 – ar trebui semnat pe o perioadă de cel puțin un an, a declarat Kremlinul.

Suma respectivă corespunde aproximativ prețului unui apartament tip garsonieră de 35 de metri pătrați în Moscova, potrivit unei baze de date imobiliare Cian, relatează Reuters.

Legea se adaugă la o serie de măsuri de sprijin destinate combatanților ruși implicați în război, de la sume mari de bani până la condiții preferențiale de admitere în învățământul superior, pe fondul eforturilor Kremlinului de a-și consolida forțele într-un moment în care negocierile de pace conduse de SUA au ajuns într-un impas.

Fiecare parte o acuză pe cealaltă că încearcă să escaladeze conflictul, iar Ucraina intenționează să trimită întăriri în regiunile sale nordice pentru a contracara ceea ce consideră a fi planurile Rusiei pentru o nouă ofensivă.

Luni, Putin a semnat, de asemenea, un decret prin care se prelungesc pe termen nelimitat drepturile de închiriere a terenurilor de stat pentru cei care luptă în Ucraina, a anunțat Kremlinul.

