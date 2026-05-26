Anunț șocant făcut de Pentagon. SUA vor să retragă mare parte din trupele și echipamente militare din Europa și lasă continentul să se apere singur
Statele Unite vor să reducă semnificativ forțele și echipamentele militare pe care le au în cadrul NATO în Europa. Această mișcare are menirea de a spori presiunea asupra aliaților europeni pentru a acoperi singuri aceste goluri, scrie Spiegel.

Reducerile propuse includ avioane de vânătoare, bombardiere strategice, nave de război, submarine, drone și aeronave de realimentare în aer. Washingtonul intenționează în continuare să mențină descurajarea nucleară în Europa, dar dorește ca europenii să se ocupe de majoritatea responsabilităților convenționale de apărare.

Potrivit experților militari, cifrele citate de trimisul lui Hegseth sunt mai explozive decât detaliile cunoscute anterior despre retragerea a câteva mii de soldați din fiecare țară europeană. Nu se știe care este ponderea SUA în fiecare categorie, nici în cifre absolute, nici în raport cu partenerii săi europeni din NATO. Fundamental, solicitările SUA nu implică neapărat o retragere a trupelor americane din Europa. Surse militare au declarat că Washingtonul își propune în primul rând să obțină o mai mare flexibilitate prin reducerea efectivelor în cazul unui conflict în Indo-Pacific.

Potrivit Spiegel, un trimis al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a informat oficiali de rang înalt din alte state membre despre această decizie la sfârșitul săptămânii trecute. SUA intenționează să își reducă angajamentele existente față de așa-numitul „Model de Forțe NATO”, iar europenii vor trebui să umple rapid golurile create. Țările membre ale Alianței au fost de acord cu acest model în anul 2022, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Documentul prezintă la ce unități și capacități militare din statele membre poate avea acces direct Comandantul Suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa (SACEUR) pentru a asigura descurajarea și apărarea Europei.

Washingtonul insistă de ceva vreme asupra unei redistribuiri a sarcinilor militare în cadrul alianței, unde SUA asigură aproximativ jumătate din capacitățile militare.

O modalitate de a compensa deficitul de avioane de vânătoare ar fi prin livrările continue de aeronave F-35 către aliații europeni. Germania urmează să primească primele aeronave din SUA anul viitor, iar Polonia tocmai a primit primele sale trei avioane F-35. Cu toate acestea, bombardierele strategice și portavioanele pe care SUA vor să le retragă din Europa sunt greu de înlocuit.

În timp ce Washingtonul se așteaptă ca europenii să își asume singuri apărarea convențională a continentului, SUA a precizat clar că intenționează să mențină descurajarea nucleară pe continent în cadrul NATO.
La summitul NATO de la Haga din iunie anul trecut, statele membre, sub presiunea președintelui american Trump, s-au angajat să crească cheltuielile pentru apărare la un total de cinci procente din producția lor economică. În urma deciziei SUA, europenii sunt acum așteptați să vină cu un răspuns până la următoarea reuniune de la începutul lunii iunie, din Turcia.

Interesele de securitate ale Statelor Unite converg spre alte regiuni ale lumii, a spus Secretarul de Stat american. Marco Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, a subliniat angajamentele SUA în regiunea Indo-Pacific, emisfera vestică și Orientul Mijlociu la o întâlnire cu omologii săi NATO din Suedia.

