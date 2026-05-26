Israelul a declanșat o nouă invazie în sudul Libanului pentru a opri atacurile cu drone din partea Hezbollah

Forțele israeliene au declanșat o invazie terestră în sudul Libanului, dincolo de „linia galbenă” de demarcație pentru „zona tampon” pentru securizatea Israelului și combaterea terorismului.

Potrivit Clash Report, armata israeliană avansează pentru a lovi bazele de lansare a dronelor cu fibră optică ale grupării teroriste Hezbollah.

Potrivit IDF, dronele lansate de Hezbollah au ucis și rănit soldați israelieni în interiorul „zonei tampon”.

Netanyahu a fost internat la spital noaptea trecută

Benjamin Netanyahu a fost internat pentru a primi un tratament stomatologic noaptea trecută, a declarat biroul premierului pentru Times of Israel. Premierul a fost prezent și la o audiere, care s-a încheiat mai devreme din „motive diplomatice și de securitate”.

Sănătatea premierului israelian a devenit un subiect de interes major după ce internauții l-au criticat că ascunde informații medicale de public.

Mulți internauți au lansat speculații cu privire la starea de sănătate a premierului. În martie, adepții teoriilor conspirației au distribuit zvonuri că Netanyahu ar fi fost ucis în bombardamentele iraniene, iar ultimele sale apariții video ar fi generate cu AI. Premierul a demontat zvonul după o apariție inedită la o cafenea.

Sursa Foto: Hepta

