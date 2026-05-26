Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice

Parchetul General avertizează că ctivitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice. Astfel, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se alătură colegilor din magistratură împortiva proiectului noii legi de salarizare unică.

În comunicatul transmis acum de conducerea PICJ se menționează faptul că prevederile proiectului de Lege privind salarizarea unică sunt de natură să aducă grave atingeri statutului procurorului, prin diminuarea drepturilor salariale și prin afectarea garanțiilor financiare asociate acestui statut, componente esențiale ale independenței sistemului judiciar.

Oful magistraților

“Contrar a ceea ce se stipulează la art. 3 alin. (2) din Cap. VIII – Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei al Anexei nr. V a proiectului de act normativ în discuție. Respectiv că salarizarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să le asigure o reală independenţă economică. Este o condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie.

Prevederile proiectului sunt de natură a afecta chiar aceste garanții. Independenţa justiţiei (corolar al principiului statului de drept) presupune, pe lângă alte garanții, asigurarea unui cuantum corespunzător al drepturilor salariale.

Aceasta reprezintă o compensație a condițiilor de muncă, a riscurilor și a responsabilitătilor, interdicțiilor și incompatibilităților pe care le implică exercitarea profesiei de judecător și procuror”.

Dispoziții care conduc la reducerea veniturilor procurorilor

Toți procurorii consideră că acest proiect gândit de Guvernul demis condus interimar de Ilie Bolojan conține dispoziții care conduc la reducerea veniturilor procurorilor într-o manieră care nu reflectă nivelul responsabilităților și rolul constituțional al acestora în cadrul autorității judecătorești.

“Chiar dacă la art. 32 alin. (1) din proiectul de lege se prevede că ”începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie ca drept salarial individual, calculată conform art. 7 lit. b), pe perioada în care persoana ocupă aceeași funcție și în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții”, soluția tehnică identificată este criticabilă.

În acest sens, pe lângă faptul că această măsură are un caracter temporar, instituirea unei „diferenţe salariale tranzitorii” ca drept salarial individual suplimentar salariului lunar capătă valențele unui „favor”. Este o noţiune ambiguă şi lipsită de previzibilitate. Nu se precizează nici ce natură are şi nici dacă va intra în calculul drepturilor aferente la momentul pensionării”.

Impactul negativ al noii legi asupra procurorilor

Totodată, unele prevederi ale proiectului generează situații profund anacronice în plan profesional, inclusiv posibilitatea ca promovarea la un parchet de nivel superior să conducă la diminuarea drepturilor salariale.

“O atare situație este de natură a duce la blocarea activității instanțelor și parchetelor superioare. Măsurile preconizate au ca potențial efect destabilizarea resurselor umane dintr-o dublă perspectivă. Este vorba de demotivarea personalului în funcție de a rămâne în sistem, precum și diminuarea „atractivității” profesiei pentru absolvenții de studii juridice.

Deosebit de îngrijorătoare este situația procurorilor care vor intra în activitate după aprobarea acestui proiect de lege. Aceștia ar urma să aibă venituri semnificativ diminuate față de procurorii care au intrat în profesie cu doar un an înainte.

Impactul negativ

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție atrage atenția asupra impactului negativ pe care acest proiect legislativ îl poate avea asupra corpului profesional al procurorilor. În contextul actual acesta este caracterizat de un volum ridicat de activitate. La acesta se adaugă și deficitul semnificativ de personal existent la nivelul Ministerului Public.

În acest context, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se raliază poziției exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii. Urmează să fie analizate și identificate toate demersurile legale necesare pentru apărarea statutului procurorilor.

În consecință, în cazul magistraților, orice modificare adusă drepturilor salariale trebuie să fie rezultatul unei analize complexe. Care să aibă în vedere în mod necesar condițiile concrete în care se desfășoară activitatea instanțelor și a parchetelor. În special condițiile de muncă și încărcătura disproporționată, precum și regimul de incompatibilități și interdicții aplicabil acestora.

Paricipare la negocieri

PICCJ solicită public ca ordonatorii de credite din sistemul judiciar să participe la discuții și să fie consultați în cadrul dezbaterilor publice pe marginea Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Adoptarea proiectului de lege în forma actuală este de natură să producă efecte negative asupra funcționării sistemului judiciar și asupra capacității acestuia de a asigura un act de justiție eficient, predictibil și de calitate, în beneficiul cetățeanului”, se arată în comunicatul transmis de PICCJ.

