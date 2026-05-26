Toni Neacșu a căutat în bugetul Președinției banii pentru firma de lobby angajată de Cotroceni. Ce a descoperit fostul judecător din CSM

Avocatul Toni Neacșu
Avocatul Toni Neacșu susține, într-o postare pe rețelele sociale, că a căutat în bugetul Președinției banii pentru firma de lobby angajată de Cotroceni. Fostul judecător CSM a descoperit că suma pe care România trebuie să o achite companiei de servicii juridice reprezintă peste 10% din bugetul Administrației Prezidențiale pe 2026. 

Toni Neacșu apreciază faptul că Administrația Prezidențială a făcut public contractul și condițiile financiare ale acestuia și consideră că este un semn de transparență în cheltuirea banilor publici. Totuși, fostul judecător afirmă că serviciile contractate reprezintă, în realitate, activități de lobby, chiar dacă această activitate nu este reglementată juridic în România.

„Președinția României face caz de transparența cheltuirii banilor publici iar acest lucru este de lăudat. Comunicatul privind încheierea unui contract de consultanță (în realitate e lobby, dar la noi nu există juridic) cu o mare firmă globală de servicii juridice, pentru suma de până la 565.000 USD pe lună, pe o durata de 6 luni, ne arată un Nicușor Dan aparent atent la transparență instituțională”.

Fostul judecător CSM spune că problema apare în momentul în care valoarea contractului este raportată la sumele aprobate în bugetul instituției. Acesta invocă articolul 14 alineatul 3 din legea finanțelor publice, potrivit căruia instituțiile publice nu pot angaja cheltuieli care nu au fost prevăzute în bugetul aprobat.

„Ca jurist și fost ordonator de credite eu știu însă că legea finanțelor publice spune, în art 14 alin 3, că «Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata, ordonanţa şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare». Altfel spus, nu poți încheia contracte decât în limita sumelor pe care le ai aprobate în bugetul anual. Ai 10 lei, nu poți cumpăra decât de 10 lei”.

„În 2025 au fost prevăzute sume de exact 0 lei”

În continuare, Toni Neacșu povestește că a fost curios să vadă care e suma aprobată de Președinție prin bugetul de stat în 2026 pentru consultanță. Avocatul a descoperit că suma aprobată pentru consultanță și expertiză în titlul bugetar este de 3 milioane de lei.

„Așa că am fost curios să văd care e suma aprobată președinției prin bugetul de stat în anul 2026 la capitolul consultanță. Asta cu atât mai mult cu cât știam că în 2025 în acest capitol au fost prevăzute sume de exact 0 lei. Ei bine, pentru 2026 Președinția are aprobate pentru consultanță și expertiză în titlul bugetar 20.12 exact suma de 3 milioane lei (atât credite de angajament cât și bugetare)”.

Valoarea totală a contractului reprezintă peste 10% din bugetul Administrației Prezidențiale

De asemenea, Neacșu crede că valoarea contractului anunțat de Cotroceni ar urma să depășească rapid această limită, în condițiile în care suma maximă lunară ar fi echivalentul a peste 2,5 milioane de lei. În plus, avocatul a mai spus că valoarea totală estimată a contractului ar reprezenta peste 10% din bugetul Administrației Prezidențiale pentru 2026.

Sursa foto: Facebook/Toni Neacșu

„Contractul președinției poate depăși aceasta sumă în numai o lună și ceva, echivalentul sumei de 565.000 USD fiind de 2,541 milioane lei. În total, dacă se plătește maximul sumei înscrise în contractul cadru pe timp de 6 luni, se ajunge la 15,2 milioane lei, bani pe care președintele nu îi are. Suma reprezintă de fapt mai mult de 10% din întreg bugetul administrației prezidențiale pe 2026 ( 124 milioane lei)”.

