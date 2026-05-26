Tensiuni între țările europene înaintea votului pentru bugetul record al UE. Bătălia pentru suma record de 1,8 trilioane de euro s-a aprins

Tensiunile din Uniunea Europeană sunt în creștere după ce contribuabilii neți, adică statele bogate care plătesc mai mult decât primesc de la Bruxelles, au început să blocheze propunerea Comisiei Europene privind viitorul buget multianual pentru perioada 2028-2034, scrie Politico.

Miza financiară este una uriașă

Țările mai bogate ale Uniunii Europene care finanțează cheltuielile blocului comunitar își intensifică eforturile de a reduce bugetul pe termen lung propus de Bruxelles de 1,8 trilioane de euro. Dacă adăugăm și rambursarea datoriilor masive contractate în timpul pandemiei pentru programul NextGenerationEU, cheltuielile totale s-ar apropia de 2 trilioane de euro.

Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea negocierilor cu miză mare privind bugetul, miniștrii din nouă state bogate ale UE se întâlnesc pentru a organiza o campanie de opoziție. Prin urmare, miniștrii europeni s-au întâlnit marți pentru a planifica modalitățile de opoziție față de această propunere.

„Volumul trebuie să scadă substanțial”, a declarat Jessica Rosencrantz, ministrul suedez pentru afaceri europene, pentru POLITICO înainte de reuniune. „Pur și simplu nu există loc pentru o creștere dramatică a contribuției Suediei sau a oricăror alți contribuabili neți, de altfel. Suedia și alte state vor preciza foarte clar acest lucru în perioada premergătoare următorului Consiliu European.”

Pe lângă Suedia, se așteaptă ca în discuții să fie reprezentate Danemarca, Finlanda, Austria, Olanda, Germania, Franța, Irlanda și Belgia.

Tabăra care se opune reducerii bugetului este mai mare, coordonată de România

O tabără rivală formată din 16 țări, inclusiv Italia, Spania și Polonia, resping reducerile de buget. Aceștia sunt de părere că fondurile pentru agricultură, plățile către regiunile mai sărace și pescuit trebuie majorate față de propunerea de buget a Comisiei, unde aceasta reprezintă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale.

„În propunerea Comisiei, Politica de coeziune, PAC (Politica Agricolă Comună) și PCP (Politica Comună în domeniul pescuitului) sunt singurele politici care se confruntă cu reduceri în termeni reali, în ciuda creșterii generale a dimensiunii noului buget”, au scris aceste țări într-o declarație comună publicată luni seara, coordonată de România. Printre semnatari se numără Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

