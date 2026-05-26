Prima pagină » Știri externe » Tensiuni între țările europene înaintea votului pentru bugetul record al UE. Bătălia pentru suma record de 1,8 trilioane de euro s-a aprins

Tensiuni între țările europene înaintea votului pentru bugetul record al UE. Bătălia pentru suma record de 1,8 trilioane de euro s-a aprins

Tensiuni între țările europene înaintea votului pentru bugetul record al UE. Bătălia pentru suma record de 1,8 trilioane de euro s-a aprins
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Tensiunile din Uniunea Europeană sunt în creștere după ce contribuabilii neți, adică statele bogate care plătesc mai mult decât primesc de la Bruxelles, au început să blocheze propunerea Comisiei Europene privind viitorul buget multianual pentru perioada 2028-2034, scrie Politico.

Miza financiară este una uriașă

Țările mai bogate ale Uniunii Europene care finanțează cheltuielile blocului comunitar își intensifică eforturile de a reduce bugetul pe termen lung propus de Bruxelles de 1,8 trilioane de euro. Dacă adăugăm și rambursarea datoriilor masive contractate în timpul pandemiei pentru programul NextGenerationEU, cheltuielile totale s-ar apropia de 2 trilioane de euro.

Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea negocierilor cu miză mare privind bugetul, miniștrii din nouă state bogate ale UE se întâlnesc pentru a organiza o campanie de opoziție. Prin urmare, miniștrii europeni s-au întâlnit marți pentru a planifica modalitățile de opoziție față de această propunere.

„Volumul trebuie să scadă substanțial”, a declarat Jessica Rosencrantz, ministrul suedez pentru afaceri europene, pentru POLITICO înainte de reuniune. „Pur și simplu nu există loc pentru o creștere dramatică a contribuției Suediei sau a oricăror alți contribuabili neți, de altfel. Suedia și alte state vor preciza foarte clar acest lucru în perioada premergătoare următorului Consiliu European.”

Pe lângă Suedia, se așteaptă ca în discuții să fie reprezentate Danemarca, Finlanda, Austria, Olanda, Germania, Franța, Irlanda și Belgia.

Tabăra care se opune reducerii bugetului este mai mare, coordonată de România

O tabără rivală formată din 16 țări, inclusiv Italia, Spania și Polonia, resping reducerile de buget. Aceștia sunt de părere că fondurile pentru agricultură, plățile către regiunile mai sărace și pescuit trebuie majorate față de propunerea de buget a Comisiei, unde aceasta reprezintă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale.

„În propunerea Comisiei, Politica de coeziune, PAC (Politica Agricolă Comună) și PCP (Politica Comună în domeniul pescuitului) sunt singurele politici care se confruntă cu reduceri în termeni reali, în ciuda creșterii generale a dimensiunii noului buget”, au scris aceste țări într-o declarație comună publicată luni seara, coordonată de România. Printre semnatari se numără Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

Recomandările autorului:

Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei

Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul

Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
17:54
Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
FLASH NEWS Salariile au început să scadă în Marea Britanie, SUA și Franța. Țările bogate, afectate de inflație și lipsa locurilor de muncă
17:09
Salariile au început să scadă în Marea Britanie, SUA și Franța. Țările bogate, afectate de inflație și lipsa locurilor de muncă
FLASH NEWS Vladimir Putin șterge datoriile noilor recruți care merg să lupte un an în Ucraina. Ce sume uriașe le sunt „iertate“ rușilor
17:09
Vladimir Putin șterge datoriile noilor recruți care merg să lupte un an în Ucraina. Ce sume uriașe le sunt „iertate“ rușilor
VIDEO 89 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney
16:07
89 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney
FLASH NEWS Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
16:02
Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul
VIDEO Ploile torențiale au dărâmat un pod din China. Mașini filmate în timp ce se prăbușesc în gol
15:40
Ploile torențiale au dărâmat un pod din China. Mașini filmate în timp ce se prăbușesc în gol
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
ȘTIINȚĂ În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
17:50
În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
JUSTIȚIE Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
17:44
Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
PROIECT DE LEGE Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
17:42
Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
EXCLUSIV Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
17:38
Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
FLASH NEWS Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii
17:33
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii
SPORT David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport
17:12
David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport

Cele mai noi

Trimite acest link pe