Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona, rezultând 1 mort și 15 răniți

21 ian. 2026, 00:43, Știri externe
Încă o tragedie lovește Spania după accidentul tragic din Adamuz: un tren cu navetiști a deraiat în Barcelona după ce un zid s-a prăbușit pe șine.

Până la această oră au fost raportați 1 mort și 15 răniți, raportează BBC.   

Mecanicul de locomotivă este persoana declarată decedată, anunță publicația.

Gravitatea rănilor suferite de pasageri este evaluată în prezent de serviciile de urgență care au intervenit la fața locului, fiind 11 ambulanțe  și 35 de echipaje medicale.

Știre în curs de actualizare 

