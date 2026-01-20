Încă o tragedie lovește Spania după accidentul tragic din Adamuz: un tren cu navetiști a deraiat în Barcelona după ce un zid s-a prăbușit pe șine.

Până la această oră au fost raportați 1 mort și 15 răniți, raportează BBC.

Mecanicul de locomotivă este persoana declarată decedată, anunță publicația.

Gravitatea rănilor suferite de pasageri este evaluată în prezent de serviciile de urgență care au intervenit la fața locului, fiind 11 ambulanțe și 35 de echipaje medicale.

Știre în curs de actualizare

