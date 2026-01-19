🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane

11:03

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, s-a autosesizat în urma producerii unui accident feroviar în regiunea Cordoba și a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

MAE precizează că, din informațiile furnizate de autoritățile spaniole, procedurile de descarcerare și ancheta sunt în curs de desfășurare, oferirea de informații legate de victime nefiind posibilă la acest moment.

MAE precizează că la nivelul Consulatului General al României la Sevilla nu au fost primite solicitări de asistență consulară urmare a acestui incident.

Reprezentanții oficiului consular mențin situația în atenție, fiind în legătură permanentă cu autoritățile competente și sunt pregătiți să acorde asistenţă consulară dacă situația va impune.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

MAE amintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.