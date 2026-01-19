Prima pagină » Știri externe » Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane

🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane

19 ian. 2026, 10:11, Știri externe
Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
Accidentul feroviar din Adamuz (Córdoba) s-a soldat cu cel puțin 39 de morți și peste 150 de răniți, inclusiv cinci în stare critică. Trenul Iryo (Málaga-Madrid) s-a ciocnit, seara trecută, cu un tren Alvia (Madrid-Huelva) care circula în direcția opusă cu aproximativ 200 de kilometri pe oră. Autoritățile au început procesul de identificare a victimelor.
Actualizări
11:05

UPDATE. Regele și Regina vor călători la Cordoba marți

Regele Felipe și regina Letizia, care au transmis deja „cele mai profunde condoleanțe” familiilor și prietenilor victimelor de la Adamuz,  precum și urările de însănătoșire grabnică răniților, se vor deplasa marți la locul accidentului feroviar. 

Ceremonia de decernare a medaliilor de Arte Frumoase de la Toledo, la care plănuiseră să participe, a fost anulată. După ce vor participa la înmormântarea Prințesei Irene a Greciei și Danemarcei, sora Reginei Sofia, își vor grăbi întoarcerea la Madrid.

11:03

UPDATE. MAE nu are informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre victime

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, s-a autosesizat în urma producerii unui accident feroviar în regiunea Cordoba și a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

MAE precizează că, din informațiile furnizate de autoritățile spaniole, procedurile de descarcerare și ancheta sunt în curs de desfășurare, oferirea de informații legate de victime nefiind posibilă la acest moment.

MAE precizează că la nivelul Consulatului General al României la Sevilla nu au fost primite solicitări de asistență consulară urmare a acestui incident.

Reprezentanții oficiului consular mențin situația în atenție, fiind în legătură permanentă cu autoritățile competente și sunt pregătiți să acorde asistenţă consulară dacă situația va impune.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

MAE amintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

10:30

UPDATE. Identificarea victimelor a început prin recoltarea probelor ADN.

Procesul de identificare a victimelor accidentului feroviar a început. Autoritățile prelevează deja probe de ADN de la rudele pasagerilor care călătoreau în trenurile implicate în accidentul de la Adamuz pentru a identifica victimele.

Fac acest lucru la Centrul local pentru seniori, unde a fost amenajat un spațiu. Sunt însoțiți de un psiholog și de membri ai Poliției Judiciare, relatează RTVE Noticias.

10:27

UPDATE. Pasagerii celor două trenuri implicate în accidentul feroviar de la Adamuz sunt transportați cu autobuze la Malaga, Cordoba, Sevilla și Cadiz

10:18

UPDATE. Garda Civilă trimite experți în ADN și amprente digitale, la fața locului, pentru a accelera procesul de identificare a victimelor.

10:14

UPDATE. Au apărut noi imagini ale tragediei din Adamuz, Spania. Acestea arată vagoanele de tren complet distruse. Peste 220 de ofițeri ai Gărzii Civile participă la ampla operațiune desfășurată în urma accidentului feroviar

Accidentul feroviar din localitatea Adamuz, Spania, de duminică seara, a provocat 39 de morți și cel puțin 152 de răniți, dintre care 24 sunt în stare gravă, conform ultimelor cifre ale autoriților, relatează El Pais. Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, care s-a deplasat la locul accidentului, a avertizat că numărul morților „nu este definitiv” și că ar putea crește în orele următoare.

Aproape 500 de persoane călătoreau în cele două trenuri implicate în accident: 300 în trenul Iryo Málaga-Madrid și 184 în trenul Alvia Madrid-Huelva.

Puente a descris accidentul drept „extrem de ciudat”, deoarece s-a produs pe o porțiune dreaptă de cale ferată care fusese renovată în luna mai, iar unul dintre cele două trenuri fusese supus unei inspecții cu numai patru zile înainte. Agenția de știri EFE a confirmat ulterior că trenul Iryo a fost supus ultimei inspecții pe 15 ianuarie.

Ministrul spaniol și-a exprimat încrederea că o anchetă va clarifica cauzele accidentului. Având în vedere gravitatea celor întâmplate, prim-ministrul Pedro Sánchez și liderul partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, care urmau să se întâlnească, luni, și-au anulat întâlnirea.

În locul acesteia, prim-ministrul Pedro Sánchez se va deplasa în această dimineață la zona accidentului feroviar pentru a afla mai multe despre cauzele tragediei.

Potrivit primelor rapoarte ale autorităților, accidentul s-a produs când un tren Iryo, care plecase duminică din Málaga la ora 18:40, cu destinația Puerta de Atocha și transporta 317 persoane, a deraiat la ora locală 19:39. Ultimele trei vagoane au intrat pe linia alăturată, unde circula în acel moment un alt tren Renfe care se îndrepta spre Huelva, și care a deraiat, de asemenea.

În urma impactului, vagoanele convoiului Iryo s-au ciocnit de primele două vagoane ale trenului Renfe Alvia, care au fost aruncate și au căzut pe un terasament înalt de aproximativ patru metri.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Tragedie feroviară în Spania. Cel puțin 39 de morți și zeci de răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz

Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
10:00
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
EXTERNE Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
09:44
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
EXTERNE Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”
09:20
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”
CONTROVERSĂ Calcule „la cald” care dau fiori reci. Riscă statele arabe din Golf să fie prinse în focul încrucișat al unui conflict Iran vs. SUA? „Momentul lor de pericol maxim”
09:00
Calcule „la cald” care dau fiori reci. Riscă statele arabe din Golf să fie prinse în focul încrucișat al unui conflict Iran vs. SUA? „Momentul lor de pericol maxim”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet
08:04
Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet
PORTRET „Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari
05:00
„Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este semnalul „Wow!”?
INEDIT Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
10:54
Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
IMOBILIARE Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
10:30
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
NEWS ALERT Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
10:21
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
10:00
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
COMUNICAT “Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
10:00
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele

Cele mai noi

Trimite acest link pe