A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele

Audible, gigantul din domeniul cărților audio, a inaugurat vineri – la New York, în SUA – un spațiu prezentat ca fiind prima „librărie fără cărți”, dedicată în întregime audiobook-urilor.

Se numește „Audible Story House” și, de fapt, este vorba de un magazin temporar din Lower East Side, în sudul Manhattanului, care a fost amenajat pentru o lună de filiala Amazon.

Șeful Audible, Bob Carrigan, a recunoscut, în cadrul unei prezentări, că acesta este „o idee puțin nebunească”.

„Ne-am întrebat cum să dăm viață cărților audio într-un mediu în care poți descoperi noi opere și întâlni oameni care sunt, la fel ca tine, interesați de marile povești”, a explicat el, potrivit Hotnews.

Ce este „librăria fără cărți”

În „librăria fără cărți”, casetele audio sunt așezate pe rafturi, gata să fie introduse într-un cititor pentru a fi ascultate exclusiv cu căști, iar fiecare casetă declanșează un fragment de câteva minute din titlul ales.

Pasionații de lectură trebuie să folosească aplicația mobilă Audible, pentru a avea acces la întregul audiobook.

Platforma oferă – pentru deținătorii unui cont Amazon – abonamente cu plată, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri.

Librăria deschisă în New York oferă cititorilor un bar la etaj și o sală de ascultare fără căști, dotată cu difuzoare, unde este posibil să stai întins și să te relaxezi. Totodată, potrivit reprezentanților Audible, clădirea mai dispune de un „bar de ascultare” (Listening Bar) sau un „Story Tender”, un joc de cuvinte care îmbină povestea (story) și barmanul (bartender), care „îi va ghida pe vizitatori să găsească cartea audio perfectă în funcție de gusturile și interesele lor.

Acest locul se dorește a fi un spațiu de schimb de idei, car va găzdui și zeci de evenimente pe parcursul lunii de existență, în special mese rotunde sau întâlniri ale autorilor cu publicul.

De asemenea, conceptul „Audible Story House” intenționează să „se bazeze pe nostalgia și sentimentul de comunitate asociate universului cărților, adaptându-l în același timp la vremurile actuale”.

Audible se adresează în general publicului tânăr, „saturat de conținut digital”, care dorește „interacțiuni în lumea reală”.

