Zelenski: „Activitate neobișnuită, observată la granița dintre Belarus și Ucraina. Vom riposta dacă este necesar”

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că activități „neobișnuite”, au fost observate în unele sectoare ale frontierei cu Belarus.

Președintele ucrainean a precizat că micșările „suspecte” pe partea belarusă au fost atent monitorizate de către forțele ucrainene.

„Ieri a fost înregistrată o activitate destul de neobişnuită de-a lungul unor sectoare ale frontierei dintre Ucraina şi Belarus – pe partea belarusă. Monitorizăm atent totul şi ţinem situaţia sub control. Dacă va fi necesar, vom reacţiona. Ucraina este pregătită să-şi apere cetăţenii şi suveranitatea. Toţi cei care sunt atraşi în orice acţiuni agresive împotriva Ucrainei trebuie să înţeleagă acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski într-un mesaj video postat pe X.

În februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, Belarus, țara condusă de dictatorul Aleksandr Lulașenko, nu s-a alăturat eforturilor de război ale Moscovei.

La finalul anului 2025, Rusia a staționat două corpuri de armată, numărând între 350.000 și 360.000, transmitea în decembrie United24 Media.

Din 2023, Rusia a transmis că a staționat arme nucleare în Belarus, compuse în mare din rachete de rază scurtă Iskander-M și avioane Su-25.