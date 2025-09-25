Întâlnire neobișnuită între un fost JIHADIST și un general AMERICAN/ Liderul interimar al Siriei a fost intervievat de Petraeus la New York

Liderul interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, a fost intervievat de generalul american David Petraeus, cu ocazia participării la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York.

Al-Sharaa a preluat funcția de lider interimar după ce a răsturnat regimul lui Bashar Al-Assad în decembrie, printr-o ofensivă militară vehementă.

Petraeus a comandat forțele americane în timpul invaziei Irakului, care l-au capturat și închis pe Al-Sharaa între 2006 și 2011 pentru lupta împotriva invaziei. Petraeus a ocupat ulterior funcția de director al Agenției Centrale de Informații (CIA).

Ahmed Al-Sharaa a participat alături de David Petraeus la Summitul anual Concordia, un forum pentru afaceri globale organizat în cadrul Adunării Generale, care reunește lideri mondiali, directori de afaceri și personalități ONG pentru a promova parteneriatele și dialogul public-privat.

Fostul general american i-a adus cuvinte de laudă lui Ahmed Al-Sharaa, care a stabilit o dată în luna octombrie pentru alegerile parlamentare din Siria.

„Traiectoria sa de la lider insurgent la șef de stat a fost una dintre cele mai dramatice transformări politice din istoria recentă a Orientului Mijlociu”, a declarat Petraeus.

Mai târziu, fostul general și-a exprimat îngrijorarea pentru bunăstarea personală a liderului sirian, întrebându-l dacă doarme suficient și recunoscând că este un „fan” al acestuia.

„La un moment dat eram în luptă, iar acum trecem la discuții. Nu putem judeca trecutul pe baza regulilor de astăzi și nu putem judeca ziua de azi pe baza regulilor trecutului”, a spus Al-Sharaa.

Care este obiectivul principal al lui Al-Sharaa

Vorbind despre perioada petrecută în calitate de comandant Al-Qaeda, Al-Sharaa a recunoscut că „poate au existat greșeli”, dar obiectivul rămâne îndepărtarea instabilității regionale.

„Angajamentul nostru față de această linie este ceea ce ne-a adus astăzi aici, stând printre aliați și prieteni”, a insistat liderul Siriei, potrivit Al Jazeera.

Al-Sharaa și-a exprimat convingerea că luptă pentru o cauză „nobilă”, care merită sprijin. De asemenea, liderul și-a reiterat poziția privind protejarea minorităților din Siria, inclusiv a populației kurde din nord, ale cărei drepturi trebuie protejate de constituție.

Liderul interimar al Siriei a vorbit și despre Israel, amintind de numeroasele atacuri israeliene de la căderea regimului lui Bashar Al-Assad. Ahmed Al-Sharaa a subliniat că obiectivul său este evitarea unui nou război, fiind deschis la discuții privind securitate cu Israelul pentru a ajunge la un acord, care ar putea fi mediat de SUA.

Foto: Profimedia

