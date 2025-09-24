Liderul interimar al Siriei pledează pentru semnarea unui acord de SECURITATE cu Israelul

Liderul interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, a avertizat, marți, că Orientul Mijlociu se va confrunta cu noi tensiuni dacă guvernul său de tranziție nu va ajunge la un nou acord de securitate cu Israelul.

Ahmed Al-Sharaa, un fost jihadist ale cărui forțe l-au înlăturat pe fostul lider Bashar Al-Assad în decembrie, a efectuat o vizită istorică la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Sharaa și-a exprimat dorința de a semnat un acord de securitate cu Israelul, dar a acuzat statul că efectuează incursiuni în Siria.

„Nu noi suntem cei care creează probleme pentru Israel. Ne este frică de Israel, nu invers. Există multiple riscuri ca Israelul să blocheze negocierile și să insiste asupra încălcării spațiului aerian și a incursiunilor pe teritoriul nostru”, a explicat Ahmed Al-Sharaa.

Liderul sirian a respins orice discuție despre împărțirea țării sale, spunând că aceasta apără interese minorității druze.

Ahmed Al-Sharaa respinge o „împărțire a Siriei”

„Iordania se află sub presiune, iar orice discuție despre împărțirea Siriei va afecta Irakul și Turcia. Acest lucru ne va duce pe toți înapoi la punctul de plecare”, a declarat acesta, citat de ziarul The Israel Times.

De la căderea regimului sirian al lui Bashar Al-Assad, în decembrie 2024, Israelul a efectuat sute de atacuri împotriva pozițiilor militare din Siria. Armata israeliană a pătruns în zona tampon demilitarizată a Înălțimilor Golan, iar forțele sale efectuează frecvent incursiuni în sudul Siriei.

De asemenea, Israelul a cerut înființarea unei zone demilitarizate în sudul Siriei. Un oficial militar din Damasc a declarat, marți, că armata siriană și-a retras toate armele din sudul țării.

