Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta rămâne pe agenda zilei, spune Viktor Orban

Există încă o șansă ca Rusia și Statele Unite să ajungă la un acord privind Ucraina și, prin urmare, o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump. Viktor Orban a declarat luni, într-un interviu pentru postul de televiziune maghiar ATV că Summit-ul de la Budapesta rămâne pe agenda zilei.

Viktor Orban a spus că întâlnirea Putin-Trump a fost amânată, nu anulată. Potrivit acestuia, summit-ul poate avea loc „puțin mai târziu, dar nu este imposibil”.

„Acordul americano-rus nu este imposibil. Delegațiile negociază și, într-o anumită măsură, suntem și noi implicați. Știm că discuțiile avansează și știm și noi unde se blochează și ce trebuie schimbat. În relațiile mele cu rușii, încerc și eu să fiu util în direcția de a ajunge la un acord”, a declarat președintele maghiar.

Pe 7 noiemrbie, la întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele maghiar și cel american, Donald Trump a precizat că încă vrea să păstreze Budapesta ca punct de întâlnire cu Vladimir Putin.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a precizat luni că Budapesta încă este locația preferată de Moscova pentru o întâlnire între liderii rus și american, asta dacă administrația de la Washington va relua inițiativa și își va arăta disponibilitatea de a începe pregătirile pentru summit.

„Dacă și când colegii noștri americani vor reveni la propunerea lor și vor fi pregătiți să înceapă să pregătească întâlnirea la nivel înalt, astfel încât aceasta să se încheie într-adevăr productiv – cu siguranță, Budapesta va fi o locație preferabilă pentru noi. Mai ales că Donald Trump, la o întâlnire cu Viktor Orban, a confirmat că Budapesta este preferabilă și pentru Washington”, a declarat Serghei Lavrov pentru TASS.

Pe 16 octombrie, în urma unei conversații telefonice cu Vladimir Putin, Donald Trump a declarată că cei doi șefi de stat au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a discuta despre încetarea războiului din Ucraina. Ulterior, pe 20 octombrie, Lavrov și Marco Rubio au avut o convorbire telefonică în cadrul căreia au vorbit despre pașii necesari pentru implementarea înțelegerilor la care s-a ajuns în timpul discuțiilor telefonice Putin-Trump.

În urma acestei convorbiri, ceele două părți nu au căzut de comun acord iar întâlnirea de la Budapesta a fost amânată pe termen nelimitat.