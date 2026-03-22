Iranul amenință că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă SUA îi atacă centralele electrice. Noi amenințări pentru țările care găzduiesc baze americane, inclusiv pentru România

Agenția de știri Reuters a publicat o declarație a Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) care răspunde la amenințarea președintelui american, Donald Trump. În cadrul acesteia, IRGC a afirmat că Iranul va închide complet strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru aprovizionarea globală cu petrol, dacă Trump își va pune în aplicare amenințările de a ataca instalațiile energetice iraniene.

Dacă amenințările Statelor Unite vor fi puse în aplicare, strâmtoarea „va fi complet închisă și nu se va redeschide până când nu vom fi reconstruit centralele electrice distruse”, se mai arată într-o declarație difuzată de televiziunea de stat și preluată de BFMTV.

IRGC: țările care găzduiesc baze americane ar constitui ținte „legitime”

Garda Revoluției Islamice (IRGC) a declarat că întreprinderile cu acțiuni listate la bursele din SUA ar fi „complet distruse” în cazul în care instalațiile energetice iraniene ar fi ținta unor atacuri din partea Washingtonului, precizând totodată că instalațiile energetice din țările care găzduiesc baze americane ar constitui ținte „legitime”.

„Nu noi am început războiul și nu îl vom începe acum, dar dacă inamicul ne va ataca centralele electrice, vom face totul pentru a apăra țara și interesele poporului nostru”, se arată în declarație.

Reamintim că, duminică dimineața, Donald Trump a dat un ultimatum Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

În mesajul transmis pe platforma Truth Social, Trump a transmis că, în cazul în care Iranul nu permite reluarea traficului maritim fără condiții, SUA sunt pregătite să lovească infrastructura energetică, începând cu cele mai importante obiective.

„Dacă Iranul nu deschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore de la acest moment exact, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge complet diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”, a scris Donald Trump.

Deși Iranul blochează strâmtoarea, unde tranzitul de mărfuri a scăzut cu 95% de la începutul lunii martie, potrivit companiei de analiză Kpler, un număr mic de nave de marfă și petroliere au reușit să treacă prin ea.

