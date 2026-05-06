Casă înghițită de flăcări în Slănic-Moldova. Pompierii intervin de urgență pentru stingerea focului

O casă din cartierul Cireșoaia a luat foc în această seară, iar pompierii din Onești intervin de urgență pentru a opri extinderea flăcărilor. Salvatorii au trimis la fața locului mai multe autospeciale și un echipaj medical pentru a gestiona situația.

Mobilizare masivă a autorităților

Pompierii din Bacău au primit un apel de urgență care anunța un incediu puternic în orașul Slănic-Moldova. Imediat, Detașamentului de Pompieri Onești a trimis la fața locului trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Echipajele acționează în aceste momente pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia la vecinătăți.

