Crin Antonescu pune punctul pe „i”: „Coaliția pro-europeană s-a destrămat. Fie cineva ne-a mințit, fie cineva a restabilit termenii”

Crin Antonescu a vorbit despre destrămarea coaliției pro-europene. Fostul lider liberal a spus că s-a ajuns la acest scenariu pentru că „fie că cineva atunci ne-a mințit, fie că aztăzi a restabilit termenii”. El a mai adăugat că rezultatul haosului politic prin care trece România acum este legat de iresponsabilitatea cuiva.

„Legământul fondator al coaliției pro-occidentale pare azi abandonat”

Crin Antonescu a numit legământul fondator al coaliției de guvernare drept unul abandonat. El a pus acest fapt pe seama legământului coaliției de atunci care pare să se fi stricat, ori una dintre părți care posibil să fi mințit la acea vreme sau restabilirea termenilor inițiali.

„Mai 2026, PNL și PSD nu mai pot trai împreună, deci legământul fondator al coaliției pro-occidentale pare azi abandonat. Pe mine nu mă interesează să discut cine e de vină, mi se pare că atunci când o asemenea uniune de urgență, coaliție sacră pentru salvarea parcursului occidental s-a încheiat când nu mai poate fi menținută, vinovate sunt ambele părți. E important să tragem concluzia fie că legământul de atunci s-a stricat, fie că cineva atunci ne-a mințit, fie că aztăzi a restabilit termenii. Astăzi cineva e iresponsabil și ne lasă pradă riscului ca aceste forțe ale răului, cum au fost calificate riscă să ajungă chiar la conducerea țării. Să ne aducema minte de unde am plecat și unde suntem astăzi, astăzi pare că, din punctul unora de vedere, Bolojan este rău, din punctul altora de vedere PSD-ul este boala de care nu ne mai putem lecui”, spune Crin Antonescu.

„Către noi se îndrepta o dihanie mult mai mare decât a fost PSD vreodată”

Fostul lider liberal a vorbit și despre alegerile din noiembrie 2024, la finalul cărora spune că am avut parte de o surpriză, pe care a numit-o „o dihanie mult mai mare decât a fost PSD vreodată”.

„24 noiembrie 2024, bate crivățul la figurat în București, au avut loc alegeri prezidențiale, apropo de surprize, s-a întâmplat una mare, toata lumea bună e speriata și nu numai lumea bună, autointitulată sau reală, către noi se îndrepta o dihanie mult mai mare decât a fost PSD vreodată și ca atare se trag sirenele salvării naționale. 1 decembrie, au loc alegeri parlamentare, cu chiu cu vai, forțe care sunt recunoscute, proclamate, salutate drept pro europene, pro occidentale, între care și PSD, fără niciun fel de discuție, reușesc să obțină o majoritate la limită și se formează un guvern.”, a mai punctat Crin Antonescu.

