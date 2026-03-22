Slovenia limitează achizițiile de combustibil pentru a combate penuria de la pompe. Ce cantități pot cumpăra cetățenii persoane fizice și fermierii

Slovenia a limitat achizițiile de combustibil pentru a combate penuria de la pompe. Astfel, conform noii legi, alimentarea cu combustibil la o stație de alimentare este limitată la 50 de litri pe zi pentru o persoană fizică și 200 de litri pentru o persoană juridică și antreprenorii privați, cum ar fi fermierii.

Restricțiile vor rămâne în vigoare până la noi dispoziții, a anunțat sâmbătă seara prim-ministrul Robert Golob, relatează Reuters.

„Vă asigur că în Slovenia există suficient combustibil, depozitele sunt pline și nu vor exista penurii de combustibil”, a declarat Golob, un liberal care se află în competiție cu populistul de dreapta Janez Jansa în cadrul alegerilor parlamentare de astăzi.

Golob a afirmat că problema rezidă în transportul combustibilului către stațiile de benzină și că armata va folosi cisterne pentru a ajuta comercianții cu amănuntul să transporte aprovizionările.

Petrol, cea mai mare companie slovenă de distribuție a produselor petroliere, s-a confruntat cu o penurie de combustibil, ceea ce a dus la cozi lungi la stațiile sale de benzină în ultimele zile.

Multe stații Petrol din toată Slovenia au fost închise duminică. Cele aparținând grupului maghiar de petrol și gaze MOL au rămas deschise, dar limitaseră deja achizițiile la 30 de litri pentru persoane fizice și la 200 de litri pentru persoane juridice.

„Astăzi nu am avut probleme, pentru că am o aplicație cu ajutorul căreia pot verifica unde pot alimenta”, a declarat Tamara Gale Beasinsky, în vârstă de 40 de ani, la o benzinărie din Ljubljana. „Dar ieri am avut o problemă, pentru că am așteptat mai mult de 20 de minute la coadă… și am reușit să alimentăm doar 30 de litri de motorină.”

Guvernul a solicitat comercianților cu amănuntul să îl informeze zilnic cu privire la situația aprovizionării, astfel încât să poată fi impuse măsuri suplimentare, dacă este necesar, mai ales în ceea ce privețte șoferii cu numere de înmatriculare străine.

În ultima săptămână, țări precum Austria, Slovacia, Italia, Germania sau Ungaria au anunțat diverse măsuri care să le ajute să facă față crizei carburanților declanșată de războiul din Iran.

Duminică dimineața, Donald Trump a dat un ultimatum Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

În mesajul transmis pe platforma Truth Social, Trump a transmis că, în cazul în care Iranul nu permite reluarea traficului maritim fără condiții, SUA sunt pregătite să lovească infrastructura energetică, începând cu cele mai importante obiective.

„Dacă Iranul nu deschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore de la acest moment exact, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge complet diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”, a scris Donald Trump.

Directorul Agenției Internationale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a avertizat, însă, săpătmâna aceasta, că politicienii și piețele subestimează încă amploarea crizei cu care ne confruntăm.

El a afirmat că ar putea dura șase luni sau mai mult pentru a restabili complet fluxurile de petrol și gaze din Golful Persic.

Conflictul a reprezentat „cea mai mare amenințare la adresa securității energetice globale din istorie”, a declarat el pentru „Financial Times”.

S-a pierdut mai mult petrol, a spus el, decât în timpul celor două crize din anii 1970, care au declanșat recesiuni și raționalizarea combustibilului la nivel mondial.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Încă o țară anunță măsuri drastice pentru a controla prețurile combustibililor la pompă. Ce soluții a găsit Macedonia de Nord
Iranul amenință că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă SUA îi atacă centralele electrice. Noi amenințări pentru țările care găzduiesc baze americane, inclusiv pentru România
Netanyahu îi cheamă pe liderii lumii se alăture războiului împotriva Iranului: „Ce mai așteptați? Iranul are capacitatea de a ajunge adânc în Europa"
Un elicopter militar qatarez s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: Toți cei șapte pasageri, decedați. Care a fost cauza accidentului
Atac de amploare asupra Iranului: un depozit de muniție a fost aruncat în aer de forțele SUA-Israel
Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află
Lovitură diplomatică! Nicușor Dan s-a dus până la Bruxelles ca să se vadă cu vicepremierul României, Oana Gheorghiu. Ce au discutat cei doi
Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
Tăvălugul scumpirii nu se mai oprește. Economist: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litru/Mi-e teamă că nici UE nu are bani să rezolve problema
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: „Pragul de 10 lei/litru devine noua bază"/„Motorina ieftină nu mai este un scenariu credibil"
Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva": „Arta este condiția de a trăi"

Cele mai noi

Trimite acest link pe