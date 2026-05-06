Corvinul Hunedoara revine în prima ligă de fotbal, după 34 de ani. Unde va juca în Superliga, pentru că stadionul va fi demolat: „Este prima opțiune!”

Echipa Corvinul Hunedoara a promovat, din punct de vedere matematic, în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Voluntari, cu scorul de 2-0, miercuri seara, în etapa a 8-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Corvinul Hunedoara s-a impus prin golurile marcate de Pedro Albino (22) şi Gideon Uche Goodlad (25).

Clasamentul actual

Corvinul – 68 puncte Sepsi OSK – 60 FC Voluntari – 58 Steaua – 48 FC Bihor – 48 Chindia – 39

Primele două clasate promovează direct în Superligă, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.

Corvinul se mută la Petroșani în Superliga: „Este prima opțiune!”

Stadionul din Hunedoara va fi demolat, iar Corvinul și-ar dori să joace încă din prima etapă a noului sezon pe arena celor de la Jiul Petroșani, echipă aflată în eșalonul al treilea din România.

Toni Heleșteanu, aflat în conducerea clubului hunedorean, regretă că stadionul din oraș nu poate găzdui și meciuri din Superliga, cu gândul la legendarii Romulus Gabor, Ioan Andone și Mircea Lucescu.

„Petroșani este prima opțiune pentru Corvinul! Chiar mă gândeam în timpul meciului ce frumos ar fi fost dacă jucam în prima ligă tot aici la Hunedoara”, este regretul lui Heleșteanu, potrivit Prosport.

