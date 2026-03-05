Prima pagină » Sport » Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A protestat constant în fața Casei Fotbalului

Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A protestat constant în fața Casei Fotbalului

05 mart. 2026, 12:54, Sport
Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A protestat constant în fața Casei Fotbalului
Galerie Foto 8

Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul FRF a validat în ședința de miercuri participarea la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal a actualului președinte Răzvan Burleanu și a lui Ilie Ștefan Drăgan, informează federația prin intermediul site-ului oficial.

A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, fost candidat la precedentele alegeri a fost respinsă de membrii comisiei.

Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A prostestat constant în fața Casei Fotbalului

Ilie Drăgan este președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, gruparea axată total pe fotbalul juvenil.

Acesta a participat la alegerile pentru șefia FRF și în anul 2018, iar acum a recunoscut că nu vede nicio îmbunătățire a fotbalului românesc din momentul în care Răzvan Burleanu a preluat șefia forului.

Ilie Drăgan protesta vehement, de mai multe ori, în fața Casei Fotbalului după o serie de amenzi pe care Federația Română de Fotbal le-a înaintat cluburilor de juniori. Acestea au refzat să participe la toate competițiile juvenile organizate sub egida sa, sumele fiind cuprinse între 10.000 de lei și 30.000 de lei.

Pentru funcția de vicepreședinte al FRF vor candida ca reprezentanți ai fotbalului amator Octavian Goga și Cristian Petrean.

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Cristian Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Valentin Mihai Dăscălescu și Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Din 5 martie 2014 se află Răzvan Burleanu la FRF

Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida doar Alin Alexandru Cioban, pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală vor concura Dorin Petru Cristian Vornicu și Auraș Brașoveanu, iar candidații pentru funcția de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor participa la alegeri Cătălin Sebastian Cighir și Ilie Ștefan Drăgan.

Comisia de validare a candidaturilor a anunțat de asemenea că eventualele contestații se depun la Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor, în termen de 24 de ore de la momentul publicării pe site-ul oficial al FRF a soluțiilor adoptate de Comisie.

Răzvan Burleanu (41 de ani) se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului federației.

Funcția de președinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de față, au devenit mai râvnite alte funcții de la nivelul Federației Române de Fotbal, adică de selecționer, de director tehnic, de secretar general și așa mai departe
Răzvan Burleanu, președinte FRF

Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!”

Recomandarea video

Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
O formă rară de demență l-a făcut pe un bărbat să se îndrăgostească de un sunet
RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
ECONOMIE BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
14:01
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
IT&C Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
13:58
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
INEDIT Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
13:50
Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
EXCLUSIV România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
13:36
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
ECONOMIE Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
13:36
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”

Cele mai noi

Trimite acest link pe