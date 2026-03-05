Cine candidează împotriva lui Răzvan Burleanu la șefia FRF! A protestat constant în fața Casei Fotbalului

Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul FRF a validat în ședința de miercuri participarea la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal a actualului președinte Răzvan Burleanu și a lui Ilie Ștefan Drăgan, informează federația prin intermediul site-ului oficial.

A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, fost candidat la precedentele alegeri a fost respinsă de membrii comisiei.

Ilie Drăgan este președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, gruparea axată total pe fotbalul juvenil.

Acesta a participat la alegerile pentru șefia FRF și în anul 2018, iar acum a recunoscut că nu vede nicio îmbunătățire a fotbalului românesc din momentul în care Răzvan Burleanu a preluat șefia forului.

Ilie Drăgan protesta vehement, de mai multe ori, în fața Casei Fotbalului după o serie de amenzi pe care Federația Română de Fotbal le-a înaintat cluburilor de juniori. Acestea au refzat să participe la toate competițiile juvenile organizate sub egida sa, sumele fiind cuprinse între 10.000 de lei și 30.000 de lei.

Pentru funcția de vicepreședinte al FRF vor candida ca reprezentanți ai fotbalului amator Octavian Goga și Cristian Petrean.

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Cristian Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Valentin Mihai Dăscălescu și Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Din 5 martie 2014 se află Răzvan Burleanu la FRF

Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida doar Alin Alexandru Cioban, pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală vor concura Dorin Petru Cristian Vornicu și Auraș Brașoveanu, iar candidații pentru funcția de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor participa la alegeri Cătălin Sebastian Cighir și Ilie Ștefan Drăgan.

Comisia de validare a candidaturilor a anunțat de asemenea că eventualele contestații se depun la Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor, în termen de 24 de ore de la momentul publicării pe site-ul oficial al FRF a soluțiilor adoptate de Comisie.

Răzvan Burleanu (41 de ani) se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului federației.

Funcția de președinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de față, au devenit mai râvnite alte funcții de la nivelul Federației Române de Fotbal, adică de selecționer, de director tehnic, de secretar general și așa mai departe

Răzvan Burleanu, președinte FRF

