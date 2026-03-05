Prima pagină » Știri politice » Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu

05 mart. 2026, 12:49, Știri politice
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu

Situație scandaloasă. Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.  ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu.

Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5.00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”. Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.

Vezi AICI reacția consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta

„Este singurul copil scos din avion”

Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie urcată în avionul care aduce prin Oman copiii acasă.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta”, a postat Dana Budeanu pe Facebook.

Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, mai scrie Dana Budeanu.

Ulterior, aceasta a revenit cu precizări: „Fetița minorp a lui Victor Ponta este în Consuluatul din Dubai, singura lăsată în afara autocarului care a plecat spre Oman pentru zborul organizat special pentru repatriere minori neînsoțiți!”

Potrivit unor surse, fetița era la scoală, la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai în vederea plecării spre Oman. La consulat, a aflat însă că nu poate pleca, pentru că așa ar fi dat ordin Oana Țoiu.

Aceleași surse mai susțin că aeronava are specificația „copii minori neînsoțiți” și ar pleca din Oman la 5 dimineața.

Autocarul face 7 ore din Dubai până în Oman, potrivit surselor citate.

Postarea Danei Budeanu

Postarea Danei Budeanu

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
11:30
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
OPINIE Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
10:35
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
LIVE UPDATE 🚨 Nicuşor Dan, în Polonia: „Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu. Nu o să plângem Republica Islamică Iran”
10:26
🚨 Nicuşor Dan, în Polonia: „Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu. Nu o să plângem Republica Islamică Iran”
FLASH NEWS AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice”
09:52
AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice”
ULTIMA ORĂ Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu
08:04
Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu
DIPLOMAȚIE Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune
07:36
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
O formă rară de demență l-a făcut pe un bărbat să se îndrăgostească de un sunet
RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
ECONOMIE BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
14:01
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
IT&C Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
13:58
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
INEDIT Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
13:50
Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
EXCLUSIV România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
13:36
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
ECONOMIE Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
13:36
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”

Cele mai noi

Trimite acest link pe