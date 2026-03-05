Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Ponta a confirmat pentru Gândul că Țoiu a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar: vreau să o vedem acasă! Incidentul scandalos a fost făcut public de Dana Budeanu

Situație scandaloasă. Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta. Incidentul a fost făcut public de Dana Budeanu.

Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5.00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”. Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.

„Este singurul copil scos din avion”

Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie urcată în avionul care aduce prin Oman copiii acasă.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta”, a postat Dana Budeanu pe Facebook.

Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, mai scrie Dana Budeanu.

Ulterior, aceasta a revenit cu precizări: „Fetița minorp a lui Victor Ponta este în Consuluatul din Dubai, singura lăsată în afara autocarului care a plecat spre Oman pentru zborul organizat special pentru repatriere minori neînsoțiți!”

Potrivit unor surse, fetița era la scoală, la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai în vederea plecării spre Oman. La consulat, a aflat însă că nu poate pleca, pentru că așa ar fi dat ordin Oana Țoiu.

Aceleași surse mai susțin că aeronava are specificația „copii minori neînsoțiți” și ar pleca din Oman la 5 dimineața.

Autocarul face 7 ore din Dubai până în Oman, potrivit surselor citate.

