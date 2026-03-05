Prima pagină » Actualitate » După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă

05 mart. 2026, 13:04, Actualitate
Filosoful, publicistul și editorul Gabriel Liiceanu și-a făcut un titlu de glorie din a susține diferite persoane publice pe care le prezintă, pătruns de evlavie, drept eroi. A făcut vâlvă ardoarea cu care l-a asemuit pe premierul Bolojan cu personajul biblic Moise. Însă, așa cum a dezvăluit Gândul, entuziasmul său era întreținut de contractul extrem de avantajos obținut în Oradea, pe termen lung, pentru o librărie Humanitas. Ultima pe lista selectă a filosofului este Carmen Uscatu, co-fondatoarea ONG-ului Dăruiește viața alături de actualul vicepremier Oana Gheorghiu. 

Faimosul ONG a provocat o vie controversă în societate atunci când s-a dezvăluit că cele două oengiste încasează lunar venituri de mii de euro din încasările obținute pentru o cauză nobilă, Spitalul pentru copii ridicat de asociație. De altfel, acest proiect a stârnit multă emoție în rândul societății civile, fiind chiar premiat la Gala anuală a acesteia.

Salarii de 20.000 lei net lunar pentru activitate oengistă

Prinsă cu musca pe căciulă, co-fondatoarea Carmen Uscatu a încercat să explice, într-un interviu la Europa Fm, aceste beneficii materiale incompatibile cu statutul unei fundații umanitare. Uscatu susține că activitatea ONG-ului condus de ea și de Oana Gheorghiu ar funcționa ca o corporație, deci ea și fosta sa colegă )în preezent merită salarii la nivel de multinațională.

Totuși, trebuie precizat că statutul unui ONG diferă major de cel al unei companii care funcționează într-o economie concurențială, unde se luptă pentru câștigarea unei cote de piață și profit.

Co-fondatoarele Dăruiește viața la Europa Fm, alături de vedetele media Andreea Esca și Paula Herlo

Liiceanu: În măsura în care România nu a dispărut, asta s-a întâmplat datorită unor oameni asemenea lui Carmen Uscatu

Misiunea nobilă a celor două oengiste a fost remarcată și de editorul Gabriel Liiceanu, care a publicat cartea chiar la prestigioasa editură pe care o deține, Humanitas. Volumul Anul în care nu am murit a apărut anul trecut.

Iată prefața elogioasă semnată de reputatul filosof pe coperta cărții:

“Cel mai greu lucru pe care-l are de înfruntat un om în propria-i viață e însăși viața lui. Apar câteodată printre noi oameni care schimbă unitatea de măsură a vieții. Iar în măsura în care România nu a dispărut, asta s-a întâmplat datorită unor oameni asemenea lui Carmen Uscatu. La 24 de ani ea și-a pus această întrebare: dacă tot ai reintrat în lume, ce-ar fi s-o faci mai frumoasă decât era când ai fost la doi pași de a ieși din ea? Să-i fim recunoscători autoarei pentru formidabila mărturie din această carte“. 

Cartea semnată de Carmen Uscatu a apărut la Humanitas, editura deținută de Liiceanu

În egală măsură, și autoarea are o declarație care prefațează cartea sa de memorii, ce rememorează cariera sa de luptătoare pentru drepturile omului.

„Poate că văd viața atât de frumoasă și pentru că pendulez zi de zi între putință și neputință. Știu cum e să pot merge și cum e să nu. Proteza mă ține cu picioarele pe pământ și la figurat, nu doar la propriu. E un reminder că există adesea soluții la probleme, soluții spectaculoase, e un reminder că viața poate fi reparată când se strică, e sentimentul că nu sunt singură, că suntem interconectați, că depindem unii de alții. Că există oameni care, cu mintea lor strălucită, salvează alți oameni“.

