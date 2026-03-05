Prima pagină » Actualitate » Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare

05 mart. 2026, 13:19, Actualitate
Kim Jong Un sfidează America / Sursa FOTO: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a precizat că Phenianul își va echipa cât de urgent marina militară cu arme nucleare. Declarațiile au fost făcute cu prilejul unei vizite oficiale într-un port unde se testa un distrugător prezentat ca fiind „de ultimă generație”.

„Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător”, a declarat Kim Jong Un, citat de agenția oficială de știri KCNA.

De asemenea, el a salutat „o schimbare radicală în apărarea suveranității noastre maritime, lucru pe care nu l-am putut realiza de o jumătate de secol”.

Coreea de Nord, mesaj fățiș transmis SUA

Testele au inclus lansarea unei rachete de croazieră mare-sol și au avut loc la scurt timp după congresul cincinal al Partidului Comunist Nord-Coreean.

În timpul evenimentului, Kim Jong Un și-a reiterat angajamentul de a consolida capacitățile militare ale țării sale, care este dotată cu arma nucleară, și a promis că va răspunde cu fermitate oricărei amenințări la adresa Coreei de Nord.

Phenianul a făcut aceste exerciții la scurt timp după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au lansat un război împotriva Iranului.

Marți, 3 martie, Kim Jong Un a inspectat un distrugător din clasa Choe Hyon, unul dintre cele două lansate anul trecut. De ceva vreme, Coreea de Nord încearcă să-și consolideze capacitățile navale și dezvoltă industria maritimă de apărare. Miercuri, liderul de la Phenian a supervizat un test cu rachete, care „a fost efectuat cu succes”, conform KCNA.

Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone din arsenalul Coreei de Nord, ambele fiind programate să fie finalizate în 2025. O a treia navă, pe care Kim a inspectat-o tot miercuri, este în  construcție.

Anterior, Coreea de Nord a anunțat că nava Choe Hyon este echipată „cu cele mai puternice arme”. Nava ar putea transporta rachete tactice cu rază scurtă de acțiune, capabile să transmită focoase nucleare. Totuși, nu există dovezi că nord-coreenii au dezvoltat capacitatea de a-și miniaturiza arsenalul nuclear.

Kim a condmnat atacarea Iranului

Săptămâna trecută, Phenianul a condamnat atacul american și israelian asupra Iranului, numindu-l „un act ilegal de agresiune” și susținând că acesta „dezvăluie natura necinstită” a Washingtonului.

Odată cu testele noului distrugător, Kim Jong Un pare să facă „o demonstrație de forță în contextul situației actuale din Iran și înaintea viitoarelor exerciții militare comune dintre Coreea de Sud și Statele Unite”, a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost președinte al Universității de Studii Nord-Coreene.

Phenianul și Washingtonul sunt adversari de multă vreme, dar în ultimele luni Statele Unite și-au intensificat eforturile pentru a relua discuțiile la nivel înalt cu Coreea de Nord.

După ce a ignorat în mare măsură aceste propuneri, Kim Jong-un a declarat în februarie că cele două națiuni „ar putea ajunge la o înțelegere” dacă Washingtonul ar accepta statutul de putere nucleară al țării sale.

