Iranul cedează în fața presiunilor SUA. Rezoluția privind ATACURILE asupra instalațiilor nucleare, retrasă înainte de votul ONU

Iranul a retras în ultimul moment o rezoluție prin care cerea interzicerea atacurilor asupra instalațiilor nucleare, după presiuni intense din partea Statelor Unite. Decizia vine pe fondul reactivării sancțiunilor ONU împotriva Teheranului și al atacurilor recente ale Israelului și SUA asupra obiectivelor nucleare iraniene.

Iranul a decis joi să retragă o rezoluție pe care o propusese împreună cu China, Rusia și alte state, prin care cerea interzicerea atacurilor asupra instalațiilor nucleare.

Documentul urma să fie supus votului în cadrul reuniunii anuale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU, relatează Associated Press.

Diplomați occidentali au declarat, sub protecția anonimatului, că SUA au făcut lobby intens pentru blocarea inițiativei. Washingtonul ar fi amenințat cu reducerea finanțării pentru AIEA dacă rezoluția era adoptată și dacă instituția ar fi luat măsuri care să limiteze drepturile Israelului.

SUA pregăteau reimpunerea sancțiunilor împotriva Iranului

Decizia Iranului survine într-un moment tensionat, în care aliații SUA au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU împotriva Teheranului, ca urmare a controverselor legate de programul său nuclear.

Situația a escaladat în iunie, când Israelul a atacat mai multe situri nucleare iraniene, susținând că Teheranul nu trebuie să obțină arme atomice. Ulterior, pe 22 iunie, SUA au intrat direct în conflict, lansând lovituri asupra a trei instalații nucleare iraniene.

De partea sa, Iranul insistă că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile și nu urmărește dezvoltarea armelor de distrugere în masă.