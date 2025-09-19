Prima pagină » Știri externe » Iranul cedează în fața presiunilor SUA. Rezoluția privind ATACURILE asupra instalațiilor nucleare, retrasă înainte de votul ONU

Iranul cedează în fața presiunilor SUA. Rezoluția privind ATACURILE asupra instalațiilor nucleare, retrasă înainte de votul ONU

Denis Andrei
19 sept. 2025, 08:18, Știri externe
Iranul cedează în fața presiunilor SUA. Rezoluția privind ATACURILE asupra instalațiilor nucleare, retrasă înainte de votul ONU
Foto: Profimedia images

Iranul a retras în ultimul moment o rezoluție prin care cerea interzicerea atacurilor asupra instalațiilor nucleare, după presiuni intense din partea Statelor Unite. Decizia vine pe fondul reactivării sancțiunilor ONU împotriva Teheranului și al atacurilor recente ale Israelului și SUA asupra obiectivelor nucleare iraniene.

Iranul a decis joi să retragă o rezoluție pe care o propusese împreună cu China, Rusia și alte state, prin care cerea interzicerea atacurilor asupra instalațiilor nucleare.

Documentul urma să fie supus votului în cadrul reuniunii anuale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU, relatează Associated Press.

Diplomați occidentali au declarat, sub protecția anonimatului, că SUA au făcut lobby intens pentru blocarea inițiativei. Washingtonul ar fi amenințat cu reducerea finanțării pentru AIEA dacă rezoluția era adoptată și dacă instituția ar fi luat măsuri care să limiteze drepturile Israelului.

SUA pregăteau reimpunerea sancțiunilor împotriva Iranului

Decizia Iranului survine într-un moment tensionat, în care aliații SUA au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU împotriva Teheranului, ca urmare a controverselor legate de programul său nuclear.

Situația a escaladat în iunie, când Israelul a atacat mai multe situri nucleare iraniene, susținând că Teheranul nu trebuie să obțină arme atomice. Ulterior, pe 22 iunie, SUA au intrat direct în conflict, lansând lovituri asupra a trei instalații nucleare iraniene.

De partea sa, Iranul insistă că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile și nu urmărește dezvoltarea armelor de distrugere în masă.

Citește și

EXTERNE Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
10:57
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
EXTERNE China acuză SUA că folosește abuziv dreptul la veto pentru a bloca inițiativele ONU în GAZA
10:22
China acuză SUA că folosește abuziv dreptul la veto pentru a bloca inițiativele ONU în GAZA
ANALIZĂ Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă”
10:00
Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă”
EXTERNE Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI
09:51
Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI
EXTERNE Văduva lui Charlie Kirk va prelua conducerea organizației politice, înființate de acesta: „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”
09:04
Văduva lui Charlie Kirk va prelua conducerea organizației politice, înființate de acesta: „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”
EXTERNE MACRON consideră că Israelul își distruge complet „credibilitatea” /„Recunoașterea statului palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
09:04
MACRON consideră că Israelul își distruge complet „credibilitatea” /„Recunoașterea statului palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Scenă de groază pe pista aeroportului Otopeni. Un muncitor a fost filmat în timp ce capturează un șobolan imens
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Universității unde era lector. Șanse minime pentru fostul candidat
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?
COMUNICAT 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
11:10
5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
ECONOMIE Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
11:06
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
ULTIMA ORĂ PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer
10:35
PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer