Iranul respinge armistițiul de 48 de ore propus de SUA. Criza din Orientul Mijlociu intră într-un blocaj periculos

Mihai Tănase
Iranul ar fi respins o propunere de armistițiu venită din partea SUA, potrivit presei iraniene. Criza din Orientul Mijlociu și firavele negocieri internaționale pentru detensionarea conflictului par în prezent blocate. În ciuda victoriei revendicată de Trump în Iran, riscul escaladării și mai mult a războiului rămâne extrem de ridicat.

Iranul a respins o propunere de armistițiu temporar formulată de Statele Unite, potrivit unei surse citate de agenția iraniană Fars, citată de Reuters. Este vorba despre o încetare a focului pentru 48 de ore, transmisă Teheranului prin intermediul unei țări terțe, scrie NDTV.com.

Decizia vine într-un moment extrem de tensionat în regiune, în care eforturile diplomatice par să se lovească de un blocaj major.

Totodată, potrivit publicației americane The Wall Street Journal, negocierile conduse de mai multe state, în special de Pakistan, pentru o posibilă încetare a focului între SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, sunt în impas.

Surse citate de aceeași publicație susțin că Iranul le-a transmis mediatorilor că nu dorește întâlniri cu oficiali americani la Islamabad în perioada următoare și că solicitările formulate de Washington sunt inacceptabile pentru Teheran.

Criza din Orientul Mijlociu continuă

Situația este complicată și de pozițiile divergente ale celor două părți. Președintele american Donald Trump a amenințat anterior cu atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului, dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic vital pentru transportul global de petrol.

Totuși, liderul de la Casa Albă a decis să amâne până pe 6 aprilie ultimatumul adresat Iranului, invocând necesitatea continuării negocierilor, despre care a afirmat că sunt deja în desfășurare.

De cealaltă parte, autoritățile iraniene resping categoric această versiune și susțin că nu există negocieri directe cu Washingtonul. Oficialii de la Teheran afirmă că ceea ce SUA numesc „negocieri” reprezintă, în realitate, doar schimburi de mesaje prin intermediari.

