Trump, izbucnire nervoasă: „Deschideți naibii strâmtoarea, nenorociților!"

Mihai Tănase
Președintele Trump continuă să semnaleze disponibilitatea de a escalada și mai mult atacul împotriva Iranului | Foto - Mediafax

Tensiunile dintre Israel și Iran sunt pe cale să escaladeze și mai mult, după ce Trump a dat un ultimatum dur Teheranului. Un posibil atac devastator asupra infrastructurii energetice și nucleare iraniene ar putea avea loc în orele următoare, anunță israelienii.

Între timp, Trump a dat un mesaj nervos: „Nimic nu se compară cu ce va fi! Deschideți naibii Strâmtoarea Ormuz, nenorociților, sau dați de iad! Fiți pregătiți! Rugați-vă lui Allah”, a spus Trump, duminică.

Nimic nu se compară cu ce va fi! Deschideți naibii Strâmtoarea, nenorociților, sau dați de dracu’. FIȚI PE FAZĂ! Rugați-vă lui Allah”, a spus Trump.

Israelul se pregătește să lanseze atacuri asupra unor instalații energetice și nucleare din Iran, însă așteaptă acordul final din partea Statelor Unite, potrivit unui oficial israelian de rang înalt din domeniul apărării.

Israel’s Iron Dome anti-missile system fires to intercept a rocket launched from the Gaza Strip towards Israel, near Sderot, Israel, Thursday, May 11, 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Surse citate de The Telegraph indică faptul că „orice astfel de atacuri” ar putea avea loc chiar de săptămâna viitoare, în funcție de decizia Washingtonului.

Ultimatum dur din partea SUA

Escaladarea vine în contextul unui ultimatum fără precedent transmis de Donald Trump către Iran. Liderul de la Casa Albă a acordat Teheranului un termen de 48 de ore pentru a ajunge la un acord sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global cu energie.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a încheia o înțelegere, fie pentru a redeschiderea Strâmtorii Ormuz? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănțui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris președintele SUA pe platforma sa Truth Social.

Ultimatumul inițial fusese stabilit pe 26 martie, când Washingtonul a acordat Iranului un termen de 10 zile pentru a permite reluarea traficului prin această arteră maritimă esențială, blocată de la începutul conflictului.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol. Blocarea acesteia a generat deja tensiuni majore pe piețele energetice și îngrijorări la nivel internațional.

Iranul deja a anunţat că va acorda permisiunea navelor care transportă „bunuri esenţiale” să traverseze Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent, potrivit agenţiei de presă de stat Tasnim, citată de CNN.

În cazul în care termenul limită nu este respectat, Donald Trump a amenințat că Statele Unite vor lovi infrastructura energetică a Iranului, inclusiv centrale electrice. În replică, un purtător de cuvânt al celui mai înalt comandament operaţional al Iranului, care coordonează forţele armate, avertizează SUA şi Israelul că întreaga regiune va deveni „iad” pentru ele dacă escaladarea continuă.

