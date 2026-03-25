Prima pagină » Știri externe » JD Vance ar putea participa la negocierile SUA-Iran din acest weekend în Pakistan. Teheranul vrea să negocieze direct cu vicepreședintele SUA

JD Vance ar putea participa la negocierile SUA-Iran din acest weekend în Pakistan. Teheranul vrea să negocieze direct cu vicepreședintele SUA

JD Vance ar putea participa la negocierile SUA-Iran din acest weekend în Pakistan. Teheranul vrea să negocieze direct cu vicepreședintele SUA

Casa Albă lucrează în prezent la organizarea unei întâlniri diplomatice la nivel înalt în Pakistan, planificată pentru acest weekend, cu scopul de a negocia „o rampă de ieșire” din conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte.

Pakistanul, prin vocea premierului Shehbaz Sharif, s-a oferit oficial să găzduiască și să medieze aceste discuții. Islamabadul este considerat un teren neutru acceptabil pentru discuții, în condițiile în care are relații bune atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul.

Iranul vrea să negocieze direct cu JD Vance

Pe lângă participarea lui Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii de pace ai lui Donald Trump, planurile actuale prevăd și prezența vicepreședintelui JD Vance, anunță CNN. Unele surse diplomatice iraniene au anunțat că preferă să negocieze direct cu Vance. Delegația iraniană și cea americană condusă de Witkoff și Kushner s-au mai întâlnit înainte de conflict pentru a negocia un acord în ceea ce privește programul nuclear, însă nu s-a ajuns la niciun consens.

CNN relatează că administrația Trump lucrează la participarea atât a lui JD Vance, cât și a altor oficiali de rang înalt ai administrației de la Washington. În ciuda acestei vești, oficialii americani au avertizat că momentul călătoriei este incert, la fel și locația și cei care ar putea participa. O altă locație preferată pentru discuții este Turcia, au declarat două surse familiarizate cu situația, deoarece unii oficiali își exprimă îngrijorările legate de securitate cu privire la o vizită în Pakistan.

Pakistan, principalul mediator între SUA și Iran

Până la acest moment, Pakistanul a acționat ca un intermediar cheie în actuala relație diplomatică dintre SUA și Iran, prezentând Iranului un plan în 15 puncte propus de Washington, care abordează probleme precum ambițiile nucleare ale Teheranului și programul său de rachete balistice. Dar și Turcia a jucat un rol.

Președintele Donald Trump a declarat marți în cadrul unei conferințe de presă că JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, ginerele său Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff conduc în prezent negocierile cu Iranul.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe