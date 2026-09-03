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JD Vance critică dur Europa și o consideră responsabilă pentru prețurile mari la carburanți

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Vicepreședintele SUA, JD Vance, a susținut joi o conferință de presă în calitate de purtător de cuvânt al Casei Albe după plecarea Carolinei Levitt din funcție săptămâna trecută. Administrația Trump, despre care vicepreședintele a spus că este „cea mai transparentă administrație din istorie”,  încă n-a numit un nou purtător de cuvânt.

JD Vance a vorbit despre mai multe chestiuni, de la războiul cu Iranul până la problemele economice. El i-a considerat pe iranieni, dar și pe aliații europeni, drept principalii răspunzători pentru creșterea prețurilor la carburanți.

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JD Vance consideră țările europene responsabile pentru prețurile ridicate la carburanți: „Aliații noștri europeni au o atrofie ridicolă”

Vicepreședintele SUA a criticat puterile europene pentru refuzul de a sprijini forțele armate americane în operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului, precum și pentru lipsa de implicare în securizarea strâmtorii Ormuz. El îi acuză pe europeni pentru că nu asigură aprovizionarea globală cu petrol pentru piețele globale, deși dețin flote maritime de luptă semnificative.

„Cred că  acest lucru scoate la iveală atrofia ridicolă pe care am văzut-o la aliații noștri europeni și incapacitatea lor de a face ceva  militar pentru a ajuta la menținerea aprovizionării piețelor energetice mondiale, este evident că asta înseamnă că unele nave nu vor să treacă prin strâmtoare.  Multe nave au trecut prin ea. Am scos aproximativ 15 milioane de barili de petrol din Strâmtoarea Ormuz chiar ieri, în ciuda faptului că iranienii continuă să tragă, aș spune.”, a continuat vicepreședintele.

JD Vance: Am putea să plecăm. Dacă nu eram noi, ar fi izbucnit o criză energetică mondială catastrofală

JD Vance a continuat să laude eforturile SUA în contracararea Iranului și eliberarea strâmtorii Ormuz pentru a securiza circulația maritimă, esențială pentru 25% din tranzitul petrolier global.

„Am putea să plecăm. Țările arabe din Golful Persic ne spun că asta ar fi cel mai groaznic lucru din lume. Sfatul meu pentru iranieni – opriți-vă să vă mai comportați ca niște oameni nebuni. Spre deosebire de Corpul Gărzilor Revoluționare, SUA niciodată n-au lovit ținte civile în luptă. Noi nu facem asta niciodată. Nu am făcut niciodată. America a luptat într-o mulțime de războaie de când sunt eu în viață. 42 de ani. Și aproape că n-am câștigat niciun război până să devină Donald Trump președinte al Statelor Unite. Am fi avut criză energetică pentru că iranienii refuză să se oprească în a se comporta ca niște teroriști. Dar noaptea trecută, 15 milioane de barili de petrol au trecut prin strâmtoare. Asta se datorează Statelor Unite ale  Americii.  Nimeni altcineva n-ar fi putut să o facă. Am fi avut o criză energetică mondială catastrofală”, a spus JD Vance.

Întrebat de un reporter dacă războiul va continua până la alegerile de la mijlocul mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026, JD Vance a răspuns:

„Nu l-aș numi război”. 

JD Vance: Prețul benzinei ar fi fost mai crescut

„Motivul pentru care prețurile la carburanți sunt atât de mari acum este pentru că iranienii trag în vasele comerciale”, a adăugat JD Vance, care i-a acuzat puterile europene pentru că nu intervin să protejeze circulația maritimă din strâmtoarea Ormuz de acțiunile Iranului.

„Am avut destul de mult succes până în acest moment. Sincer, benzina ar fi putut fi mult, mult mai scumpă dacă nu ar fi fost eforturile noastre. Dar nu voi face nicio promisiune până în momentul în care va reveni la prețul de 3 dolari.”, a spus JD Vance.

Prețurile la benzină în SUA variază între 4,06 și 4,08 dolari la fiecare 3,7 litri, adică, cu aproximativ 1 dolar mai mult decât era înainte de începerea războiului cu Iranul.

  • Sursa Foto: White House
  • Sursa Video: White House
Comentarii 1
  • Cristian Mircea

    Minti! Daca nu erati voi nu incepea nici o criza energetica. Voi ati declansat criza energetica prin atacarea Iranului. Voi la ordinul israelienilor. La fel ati facut in Irak, Afganistan, Nicaragua, Vietnam si lista poate continua. Voi incepeti mereu razboaie si vreti sa va urmeze toti orbeste in atacurile voatre impotriva unor tari libere

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