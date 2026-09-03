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Țoiu a plecat la Londra să se întâlnească cu ministrul britanic de Externe, în plin scandal pe jalonul PNRR, ce ar putea costa România milioane de €

Ruxandra Radulescu
Țoiu a plecat la Londra să se întâlnească cu ministrul britanic de Externe, în plin scandal pe jalonul PNRR, ce ar putea costa România milioane de €
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Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut joi, 3 septembrie 2026, la Londra, o întrevedere bilaterală cu omologul său britanic, Ed Miliband. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat relațiile economice, aderarea României la OCDE, comunitatea românească din Regatul Unit, securitatea și cooperarea în educație și cultură. Amintim că plecarea Oanei Țoiu în capitala Angliei are loc într-un moment tensionat, când ea și premierul Bolojan se află în centrul unei controverse ce vizează „amendamentul Fritz”, cu o miză de 770 de milioane de euro pentru România.

Oana Țoiu și ministrul Afacerilor Externe, Ed Miliband, au discutat despre aderarea României la OCDE, având în vedere că țara noastră a finalizat în ultimul an toate criteriile tehnice pentru aderare, se menționează în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

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România se bazează pe parteneriatul cu Marea Britanie și în procesul de aderare la OCDE, dat fiind impactul pozitiv asupra investițiilor commune.

De asemenea, Țoiu și ministrul britanic al Afacerilor Externe au discutat, în perspectiva viitorului Summit Uniunea Europeană-Regatul Unit, pentru aprofundarea cooperării în domeniile politicii externe și securității și apărării.

Schimburi comerciale în România și Marea Britanie în valoare de 10 miliarde de euro

Pe dimensiunea economică Oana Țoiu și ministrul britanic al Afacerilor Externe, Ed Miliband, au evaluat stadiul actual, cu peste 10 miliarde de euro în schimburi comerciale.

Regatul Unit ocupă locul 11 în topul investitorilor străini direcți în România, cu peste 7.000 de societăți comerciale cu capital britanic înregistrate în țara noastră și locuri de muncă susținute împreună și prin accesul la Piața Unică, iar antreprenorii români au un interes în creștere pentru Marea Britanie.

Ministrul interimar Oana Țoiu a evidențiat sectoarele cu potențial de creștere cum ar fi tehnologiile avansate, serviciile financiare și sectorul agroalimentar, în cazul acestuia din urmă exporturile românești pe piața britanică înregistrând o creștere semnificativă anul trecut.

Cei doi oficiali au discutat și despre securitatea comerțului la Marea Neagră și rolul Portului Constanța, rolul expertizei britanice în acest domeniu și în protecția infrastructurii critice maritime.

Țoiu și Bolojan, convorbire, în secret cu oficialii europeni, despre „amendamentul Fritz” și jalonul PNRR

Ministrul interimar, Oana Țoiu, și premierul demis, Ilie Bolojan, au solicitat, în secret, Comisiei Europene urgentarea verificării conformității noii legi privind Agenția Națională de Integritate (ANI) cu principiile dreptului european.

Este vorba, mai exact, despre așa-numitul „amendament Fritz”, care l-a lăsat pe liderul partidului USR fără mandatul de primar al Timișoarei, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea.

„Amendamentul Fritz” a fost contestat de două grupuri din Parlamentul European, care au solicitat Ursulei von der Leyen tăierea celor 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, din cauza încălcărilor statului de drept.

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