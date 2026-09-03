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Trump a declarat că Europa trebuie să returneze Statelor Unite sute de miliarde de dolari, transferați Ucrainei de administrația Biden

Trump a declarat că Europa trebuie să returneze Statelor Unite sute de miliarde de dolari, transferați Ucrainei de administrația Biden
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Președintele american Donald Trump a declarat joi că le va cere națiunilor europene să le plătească Statelor Unite pentru toate ajutoarele militare și munițiile trimise de administrația Biden către Ucraina, țara aflată din 2022 în război cu Rusia.

Trump a respins zvonurile privind criza munițiilor din SUA ca urmare a războiului cu Iran. A specificat că producția de muniție americană este în creștere.

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Trump spune că SUA au rezerve nelimitate de muniții

„În plus, producem muniții în cantități nemaivăzute până acum. Acumulăm rezerve și ne pregătim pentru orice eventualitate. Le păstrăm pentru noi, pentru Statele Unite, și nu le vindem altora, dar vânzările către aliații noștri vor fi reluate în curând.”, a scris Trump.

„Pentru acei trădători și infractori care refuză să relateze corect despre operațiunea noastră militară din Iran, avem rezerve practic nelimitate de muniții de calitate medie și înaltă, mult mai multe decât am putea folosi vreodată pentru această operațiune sau pentru orice alt război (ceea ce este extrem de puțin probabil!)”, a spus Trump.

Trump îl acuză pe Biden că a transferat gratuit muniție în valoare de 300 de miliarde $ Ucrainei

„De asemenea, vă rog să rețineți că administrația Biden a transferat Ucrainei mult mai multe muniții, complet gratuit, decât am folosit în Iran. Sute de miliarde de dolari au fost transferați Ucrainei și NATO gratuit, pentru care Europa ar fi plătit dacă ar fi fost doar ceruți, dar vom cere înapoi acești bani, deși cu o anumită întârziere”, a declarat președintele american, potrivit Reuters.

Sub administrația Biden, Statele Unite au transferat Ucrainei 195 de miliarde de dolari între 2022 și 2024, potrivit Council on Foreign Relations. Din 2025, Congresul SUA n-a mai votat pentru niciun transfer de ajutoare financiare către Ucraina.

Trump: Am folosit puțină muniție în Iran în comparație cu Biden, care a dat gratis Ucrainei muniție de 300 miliarde $

Potrivit președintelui american, administrația Biden a transferat Ucrainei muniție în valoare de peste 300 miliarde de dolari din 2022 până în 2024.Președintele a specificat că muniția folosită în războiul declanșat din 28 februarie 2026 cu Iranul nu a epuizat stocurile de muniție ale Statelor Unite pe cât au făcut-o donațiile lui Biden către Ucraina.

ATACMS

Rachetă ATACMS lansată de pe o platformă M270. (Foto: Wikimedia)

„Este un război mic pentru noi. Nu este un război mare”, a spus Trump, referindu-se la războiul cu Iran. Președintele a spus că atunci când a revenit la Casa Albă, stocurile de muniție ale armatei americane erau goale, dar le-a umplut din nou.

„Știți unde erau banii când au fost trimiși Ucrainei. Ei spun că am folosit toată muniția în Iran. Am folosit foarte puțină muniție în Iran în comparație. Joe Biden a dat gratis Ucrainei muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Acum, eu ajut și Ucraina, dar îi pun pe ucraineni să-mi plătească. Și Europa trebuie să plătească. Depinde de națiunile europene. Depinde de NATO. Ei ne plătesc și noi îi ajutăm. Dar Biden a irosit muniție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Asta este. Nu pot să fac asta”, a spus Trump.

Sursa Foto: Shutterstock/Hepta

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