Polonia a decis să restricționeze traficul aerian în partea de est a țării pentru o perioadă de trei luni. Care este motivul

Polonia a decis să restricționeze traficul aerian în partea de est a țării pentru o perioadă de trei luni. Potrivit Comandamentului General al Forțelor Armate, în perioada 10 septembrie – 9 decembrie 2026, se va introduce o restricție a traficului aerian în partea de est a țării până la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri. Restricția nu se aplică avioanelor de pasageri care zboară la altitudini mai mari.

Restricțiile au scopul de a asigura o funcționare mai eficientă a sistemului militar de apărare aeriană al Poloniei în estul țării.

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„Măsurile introduse au scopul de a asigura tuturor componentelor sistemului de apărare aeriană al Republicii Polone o libertate de acțiune adecvată și capacitatea de a reacționa eficient la potențialele amenințări, minimizând în același timp impactul acțiunilor întreprinse asupra aviației civile și a celorlalți utilizatori ai spațiului aerian”, a declarat Comandamentul.

Armata poloneză a publicat, de asemenea, o hartă care prezintă zona vizată de noile restricții.

Pe timp de noapte va fi introdusă o interdicție totală a zborurilor. În acest caz, singurele excepții vor fi:

aeronavele militare,

decolările și aterizările pe aeroportul Depułtycze-Królewskie (EPCD) din zona Chełm.

Condiția este ca aceste operațiuni să fie aprobate în prealabil. În timpul nopții, spațiul aerian din interiorul zonei va avea statutul de „neclasificat”.