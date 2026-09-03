Polonia a decis să restricționeze traficul aerian în partea de est a țării pentru o perioadă de trei luni. Care este motivul

Polonia a decis să restricționeze traficul aerian în partea de est a țării pentru o perioadă de trei luni. Potrivit Comandamentului General al Forțelor Armate, în perioada 10 septembrie – 9 decembrie 2026, se va introduce o restricție a traficului aerian în partea de est a țării până la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri. Restricția nu se aplică avioanelor de pasageri care zboară la altitudini mai mari.
Restricțiile au scopul de a asigura o funcționare mai eficientă a sistemului militar de apărare aeriană al Poloniei în estul țării.
„Măsurile introduse au scopul de a asigura tuturor componentelor sistemului de apărare aeriană al Republicii Polone o libertate de acțiune adecvată și capacitatea de a reacționa eficient la potențialele amenințări, minimizând în același timp impactul acțiunilor întreprinse asupra aviației civile și a celorlalți utilizatori ai spațiului aerian”, a declarat Comandamentul.
Armata poloneză a publicat, de asemenea, o hartă care prezintă zona vizată de noile restricții.
Pe timp de noapte va fi introdusă o interdicție totală a zborurilor. În acest caz, singurele excepții vor fi:
Condiția este ca aceste operațiuni să fie aprobate în prealabil. În timpul nopții, spațiul aerian din interiorul zonei va avea statutul de „neclasificat”.