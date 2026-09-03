Ciprian Ciucu, edilul Capitalei, anunță că vor fi consultări săptămâna viitoare la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. De asemenea, primarul Municipiului București a mai precizat că țara are nevoie de un guvern cu puteri depline, punând accent și pe necesitatea interlocutorilor la ministere.

Ciprian Ciucu spune că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru rezolvarea problemelor din energie și termoficare. El a dat ca exemplu sistemul de termoficare al Capitalei și a susținut că lipsa unei coordonări între Primărie și Ministerul Energiei generează costuri și datorii. De asemenea, a mai reiterat faptul că Partidul Național Liberal își dorește ca România să aibă un premier, iar Nicușor Dan să nominalizeze o persoană pentru această funcție.

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Ciucu: „Sunt consultări la Cotroceni săptămâna viitoare”

„Îmi doresc un guvern cu puteri depline. Am nevoie de interlocutori la ministere, la Ministerul Energiei, trebuie facut Sacet-ul (n.r. sistemele centralizate de termoficare). Berceni, care este producătorul de energie termică este sub Ministerul Energiei, iar pe partea de transport, este atribuită Capitalei.

Iarna, primăria dă vina pe Ministerul Energiei și Ministerul pe primărie. Nu este normal așa ceva. Faptul că nu este făcut Sacet-ul ne costă mult mai mult și avem datorii foarte mari și penalități. Este doar un exemplu.

PNL își dorește un guvern cu puteri depline și ca președintele Nicușor Dan să nominalizeze un premier. Sunt consultări la Cotroceni săptămâna viitoare, din păcate eu nu voi fi în țară. Bănuiesc că vor fi săptămâna viitoare, dar nu voi putea participa. Dacă vor fi luni mă duc, dar dacă sunt în altă zi, nu am cum să mă duc”, a spus Ciprian Ciucu la B1TV.

Vă reamintim că, recent, Ciprian Ciucu a anunțat investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: B1TV