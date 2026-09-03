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Zelenski anunță că emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, plănuiesc să vină în vizită la Kiev și la Moscova zilele următoare

Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
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Președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi că emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner,  vor venu în vizită în Ucraina, în următoarele zile. 

Este prima vizită a emisarilor SUA în Ucraina după deplasările la Moscova de anul trecut, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu alți oficiali ruși.

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Potrivit Kyiv Independent , Witkoff și Kushner ar urma să călătorească din nou la Moscova după vizita de la Kiev. Administrația Trump n-a comentat despre acest subiect, nici n-a spus care ar fi scopul vizitei lor.

Steve Witkoff și Jared Kushner - Foto: shutterstock.com

Steve Witkoff și Jared Kushner – Foto: shutterstock.com

„Ne așteptăm să-i vedem pe reprezentanții președintelui SUA aici, la Kiev. Așteptăm ca întâlnirea să aibă loc în zilele următoare. Este foarte important. Este important că SUA rămân active. Suntem gata să ne întâlnim cu ei în Ucraina, la un nivel corespunzător și pentru discuții semnificative”. 

Anunțul lui Zelenski vine la câteva zile după ce șeful Trezoreriei SUA Scott Bessent s-a întâlnit cu ministrul rus al Finanțelor Anton Siluanov în SUA, pentru a discuta planul de pace de 28 puncte al lui Trump, realizat de Witkoff și de emisarul rus Kirill Dmitriev.

Sursa Foto: Mediafax Foto

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