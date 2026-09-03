Banca Națională a Poloniei a raportat că rezerva sa de aur a ajuns la 640,2 tone de aur. Polonia a devenit a zecea țară din lume cu cea mai mare rezervă de aur din lume și a depășit Banca Centrală Europeană, care deține în rezervele sale 506 tone de aur. Între timp, Banca Națională a României deține 103,6 tone de aur, iar din 2001, n-au mai fost efectuate achiziții de amploare.

Aurul a fost obținut prin achiziții efectuate sub coordonarea guvernatorului bancar Adam Glapinski, care a stabilit ca obiectiv să achiziționeze 700 de tone, fiind una dintre temele prezentate miniștrilor de finanțe și șefilor de bănci centrale din G20 la summitul de la Asheville.

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Cu toate că Polonia nu face parte din G20, se încadrează, fiind una dintre cele mai puternice economii emergente din Europa și din lume. PIB-ul Poloniei a trecut de borna istorică de 1 trilion de dolari. Glapinski speră că povestea sa cu aurul polonez face parte din eforturile de a promova stabilitatea financiară. Participanții de la summitul de la Asheville l-au întâmpinat cu aprecieri și mare interes.

Guvernatorul bancar polonez a participat la summitul G20 de anul acesta, la invitația Statelor Unite, care dețin președinția prin rotație a grupului. Polonia este membră a G10. Potrivit Ziarul Financiar

, Polonia a efectuat o operațiune pentru repatrierea metalului prețios. În 2019, banca a achiziționat și transporat 100 de tone de aur din Marea Britanie în Polonia. Glapinski spune că o altă opperațiune de acest tip este în pregătire logistică și juridică.

„Acum câteva luni am recomandat consiliului de administraţie un proiect de rezoluţie prin care să aducem în continuare cantităţi mari de aur în Polonia, fără a încălca regula de distribuire a aurului în trei locaţii (Polonia, Londra, New York – n.r.). O cantitate excepţional de mare s-a acumulat la Londra. Noi ne îndreptăm spre 700 de tone, aşa că vom aduce un lot mare de aur în Polonia. În cele din urmă, rezervele vor sta într-o clădire aflată acum în construcţie, care va găzdui un seif de ultimă generaţie“, a declarat Glapinski la o conferinţă din martie.

Banca națională poloneză a deținut 104,7 tone de aur în Polonia și 195 de tone la New York, potrivit raportului anual pe 2025. La finalul lunii iulie, rezerva de aur polonez a ajusn la 640 de tone. La Londra, unde banca face achiziții, ar putea fi depozitate 340 de tone de aur.

Când obiectivul de 700 de tone va fi atins, o nouă cantitate de aur va fi adusă în Polonia.

Sursa Foto: Banca Națională a Poloniei