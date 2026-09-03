Israel Katz a reluat amenințările împotriva Iranului, după ce joi dimineață a spus că forțele armate israeliene vor anihila toată infrastructura energetică din Iran dacă Teheran va ataca din nou Israelul.

Ministrul israelian al Apărării a amenințat că va readuce Iranul „în Epoca de Piatră și în întuneric” în cazul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

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Ministrul israelian al Apărării: Le vom nimici infrastructura militară, energetică și cea civilă. Avioanele militare sunt pregătite să decoleze

În timp ce le vorbea angajaților ministerului Apărării cu ocazia Anului Nou Evreiesc, Katz a declarat că un atac iranian ar putea determina Israelul să răspundă puternic, fără restricții.

„Un atac iranian asupra Israelulului i-ar da libertate Israelului să atace Iranul fără limitele existente”, a spus Katz, potrivit Reuters.

„Le vom nimici infrastructura civilă și cea militară – inclusiv infrastructura energetică – și vom trimite Iranul înapoi, adânc, în Epoca de Piatră și în întuneric”, a spus ministrul.

Israel Katz a transmis că forțele aeriene israeliene sunt pregătite să reacționeze imediat, iar avioanele militare sunt „gata de decolare”. Katz a mai spus că Iranul are obiceiul să atace Israelul în pragul sărbătorilor evreiești de toamnă.

El reamintește de actele de agresiune împotriva Israelului, precum atacul surpriză al Egiptului și Siriei chiar în ziua de Yom Kippur. Pe 7 octombrie 2023, Hamas a atacat Israelul de Sabat și în timpul sărbătorii Simchat Torah. Următoarele sărbători evreiești de toamnă încep la căderea nopții pe 11 septembrie, cu Rosh Hashana, Anul Nou evreiesc. Urmează Yom Kippur, între 20 și 21 septembrie, iar Sukkot începe pe 25 septembrie.

Ministrul susține că Iranul este în colaps economic

Katz a afirmat că Israelul este pregătit pe plan defensiv pentru posibile atacuri iraniene, cât și pentru operațiuni ofensive. El a adăugat că presiunile economice împotriva Iranului a împins Teheranul către „măsuri disperate”, a declarat el pentru Times of Israel.

„Există semne pe care le vedem și care indică faptul că presiunea economică severă sub care se află Iranul și teama de o revoltă și de căderea regimului ar putea să-i împingă către măsuri disperate”, a spus ministrul.

„Israelul este foarte bine pregătit, atât defensiv, cât și ofensiv, pentru orice posibilitate — iar IDF este pregătită să îndeplinească misiunea”, a adăugat ministrul.

Avertismentele ministrului au venit pe fundalul escaladării luptelor dintre SUA și Iran. Nu este primul oficial care a amenințat Iranul cu distrugerea infrastructurii civile și militare.

Și Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totală

În aprilie, președintele american Donald Trump a amenințat cu anihilarea civilizației iraniene.

„Marţi va fi Ziua centralelor electrice şi Ziua podurilor, toate într-una, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideţi dracului Strâmtoarea, nenorociţilor, sau veţi ajunge în iad. Lăudat fie Allah”, a scris Trump pe Truth Social atunci.

„La noapte, o întreagă civilizație va muri, fără să mai poată fi readusă niciodată la viață. Nu voiam să se întâmple, dar se va întâmpla probabil. Totuși, acum că am finalizat schimbarea regimului în totalitate, unde mințile mai diferite, mai inteligente, mai puțin radicalizate vor reuși, poate ceva revoluționar se va întâmpla, CINE ȘTIE? Vom afla diseară, una dintre cele mai importante momente din istoria complexă și lungă a umanității. 47 de ani de corupție, extorcare și moarte, se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze mărețul popor al Iranului!”, a mai scris președintele.

Trump respinge ideea că ar bombarda nuclear Iranul: „Ce întrebare tâmpită!”

O corespondentă l-a întrebat pe președintele Trump dacă opțiunea folosirii armelor nucleare este pe masă.

„Păi, n-aș spune niciodată asta, dar răspunsul este da. Am exclus, exclud că nu are rost, nu există niciun motiv pentru asta. Ce întrebare tâmpită este, de fapt. Uite, iranienii sunt complet înfrânți militar. Chiar acum îi înving și vii tu să mă întrebi dacă voi folosi arme nucleare împotriva lor? Ce întrebare tâmpită!”, a spus președintele vizibil nervos, care a încheiat imediat conferința de presă din Biroul Oval.

La Teheran, la o expoziție cu rachete balistice, iranienii au afișat imagini cu bombardarea Casei Albe. Trump a spus că dacă Iranul ar fi fost lăsat să fabrice bombele atomice, le-ar fi folosit să atace orașele americane.

Sursa Foto: Hepta