Roberto Vannacci, fost general de armată și lider al Partidului Viitorul Național al Italiei (Futuro Nazionale -FN), este cercetat pentru reconstituirea partidului fascist. Ancheta împotriva politicianului naționalist de dreapta a fost inițiată în timp ce Italia se pregătește pentru alegerile parlamentare programate pentru 22 decembrie 2027.

Controversatul general se află în vizorul Parchetului Militar din Roma după ce autoritățile și publicațiile din presa internațională au constatat că formațiunea politică pe care o conduce ar intra sub incidența Legii Scelba.

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Motivul declanșării anchetei

Coordonatorul național al partidului, Massimiliano Simoni, și responsabilul pentru program, Lorenzo Gasperini, sunt în vizorul autorităților. Ancheta a fost declanșată în urma unor plângeri depuse de Sindicatul Militari și a informațiilor preluate din publicații de presă străină de renume, inclusiv de Financial Times.

Procurorul militar Marco De Paolis coordonează verificările ce-l vizează pe fostul general, considerat un „Călin Georgescu al Italiei”. Vannacci a fost membru al Partidului La Liga condusă de Matteo Salvini. Ulterior, și-a înființat propria formațiune politică, considerată a fi mai la dreapta decât se poziționează partidul Frații Italiei al premierului Giorgia Meloni aflat la guvernare.

Ancheta ar urma să stabilească dacă există elemente care să justifice intervenția jurisdicției militare. Parchetul Militar , având competența limitată în cazul acesta, nu poate stabili încă existența unei infracțiuni sau a vreunei vinovății. Potrivit Legii Scelba din 1952, este interzisă refacerea și reorganizarea partidului fascist.

Despre Partidul Viitorul Național. Riscă Meloni să piardă alegerile din 2027?

Partidul Viitorul Național, înființat pe 6 februarie 2026, a promovat mesaje dure privind migrația, statutul de membru al Uniunii Europene și valorile tradiționale ale Italiei. Ideologiile partidului sunt naționalismul, populismul de dreapta, național conservatorismul, social conservatorismul, euroscepticismul, iar potrivit El Mundo, ar fi și neofascist, creat după modelul Partidului Fascist al dictatorului Benito Mussolini.

Este afilat grupului politic Europa Națiunilor Suverane și partidului Europa Națiunilor Suverane. Are 8 deputați în Parlamentul Italiei, 1 singur europarlamentar și 7 membri în Consiliile Regionale.

Potrivit sondajelor, partidul Frații Italiei (Fratelli d’Italia – Fdl) al Giorgiei Meloni are popularitatea în scădere de la 27,5 la 26,4%. Și principalul adversar a stagnat, Partidul Democrat (Partito Democratico-PD) având 21,2%. Lega are 5,7%, iar Mișcarea de Cinci Stele 12,7%.

Singurul partid care a crescut în sondaje este Partidul Viitorul Național (FN): de la 6,5 la 7,2%. Cu toate că Giorgia Meloni a bătut recordul ca premierul italian de dreapta cu cea mai îndelungată guvernare neîntreruptă de la cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit sondajului realizat de Cassandra, are o rată de dezaprobare de 61,5%. Relațiile cu SUA s-au răcit după certurile avute cu președintele american Donald Trump și refuzul Italiei de a sprijini forțele americane în războiul cu Iran. Pe plan intern, a continuat să combată cu mai multă eficacitate corupția, mișcările neofasciste, mafia și risipa cheltuielilor publice.

Guvernul lui Meloni a aprobat legi pentru interzicerea cărnii cultivate în laborator, combaterea femicidului prin închisoare pe viață, reducerea migrației prin propuneri precum blocadă navală asupra Africii de Nord și suspendarea Acordului Schengen cu Spania după criza din Ceuta, reformarea sistemului de sănătate, în muncă și securitate, protejarea elevilor de propaganda ideologiilor genurilor și a menținut legăturile strânse cu Bruxelles. Însă, majoritatea italienilor sunt nemulțumiți de creșterea costurilor vieți și de politicile guvernului Meloni, cu numai 38,6% din respondenți favorabili.

Cartea lui Vannacci: O lume cu susul în jos

Roberto Vannacci a publicat în 2023 cartea „Il Mondo al contrario” („O lume cu susul în jos”), în care a scris despre societate și normalitate, abandonarea valorilor tradiționale sub influența grupurilor minoritare, schimbările climatice și protejarea mediului, drepturile animalelor, migrația și multiculturalismul, asimilarea culturală, patriotismul, autoapărarea, susținerea simbolurilor patriotice italiene, cunoașterea istoriei și culturii italiene, precum și despre cum homosexualitatea ar trebui să rămână legală, dar să nu fie considerată o normă.

Sursa Foto: Facebook