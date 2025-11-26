Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră

Un sat izolat din inima Pirineilor, unde au avut loc mai multe crime rămase în istorie, a devenit o destinație turistică favorită pentru pasionații de mistere și de cazuri nerezolvate. Localitatea Tor, supranumită „capitala crimelor din Spania”, atrage vizitatori din toată lumea, fascinați atât de trecutul violent, cât și de legendele care vorbesc despre un spirit care ar proteja muntele.

Satul mic Tor a devenit un obiectiv turistic care atrage pasionații de mistere și crime din lumea întreagă. Cadrul natural este potrivit, iar satul este situat în inima Pirineilor fiind frecvent învăluit în ceață.

Crimele care au transformat satul într-un loc faimos

Așezarea a devenit celebră după o serie de crime care a atins apogeul în anii 1980. Totul a pornit în urma unei dispute de lungă durată între localnici privind proprietățile și dreptul de proprietate. În timp, disputa a devenit una violentă, iar crimele au apărut și s-au înmulțit.

Ultima crimă nerezolvată a avut loc în 1995, când trupul în descompunere al lui Josep Montané, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit cu un cablu electric în jurul gâtului. Descoperirea macabră a atras atenția unui tânăr reporter de televiziune. El a făcut o știre, apoi a publicat o carte despre acel loc în 2005, iar în 2018 a realizat un podcast de mare succes.

Investigațiile ulterioare s-au transformat într-o serie documentară despre crime reale. Serie care este extrem de populară și în prezent.

Legenda satului blestemat

Mitul local susține că satul este blestemat fiind condus de un gardian fantomatic care are sarcina să protejeze muntele de cei care încearcă să îl posede. Se spune că acest spirit este cauza disputelor acerbe care au provocat crimele din comunitate. Localnicii mai spun că văd adesea lumini ciudate și aud sunete inexplicabile noaptea, despre care cred că sunt cauzate de spirit.

Dincolo de crime și legende, Tor este și un loc natural de o frumusețe uluitoare. Muntele și zonele înconjurătoare oferă un peisaj sălbatic, neatins și aproape impenetrabil. De asemenea, în pădurile din zonă trăiesc numeroase animale sălbatice, o altă atracție pentru turiști.