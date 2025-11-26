Prima pagină » Știri externe » Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră

Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră

26 nov. 2025, 23:00, Știri externe
Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră

Un sat izolat din inima Pirineilor, unde au avut loc mai multe crime rămase în istorie, a devenit o destinație turistică favorită pentru pasionații de mistere și de cazuri nerezolvate. Localitatea Tor, supranumită „capitala crimelor din Spania”, atrage vizitatori din toată lumea, fascinați atât de trecutul violent, cât și de legendele care vorbesc despre un spirit care ar proteja muntele.

Satul mic Tor a devenit un obiectiv turistic care atrage pasionații de mistere și crime din lumea întreagă. Cadrul natural este potrivit, iar satul este situat în inima Pirineilor fiind frecvent învăluit în ceață.

Crimele care au transformat satul într-un loc faimos

Așezarea a devenit celebră după o serie de crime care a atins apogeul în anii 1980. Totul a pornit în urma unei dispute de lungă durată între localnici privind proprietățile și dreptul de proprietate. În timp, disputa a devenit una violentă, iar crimele au apărut și s-au înmulțit.

Ultima crimă nerezolvată a avut loc în 1995, când trupul în descompunere al lui Josep Montané, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit cu un cablu electric în jurul gâtului. Descoperirea macabră a atras atenția unui tânăr reporter de televiziune. El a făcut o știre, apoi a publicat o carte despre acel loc în 2005, iar în 2018 a realizat un podcast de mare succes.

Investigațiile ulterioare s-au transformat într-o serie documentară despre crime reale. Serie care este extrem de populară și în prezent.

Legenda satului blestemat

Mitul local susține că satul este blestemat fiind condus de un gardian fantomatic care are sarcina să protejeze muntele de cei care încearcă să îl posede. Se spune că acest spirit este cauza disputelor acerbe care au provocat crimele din comunitate. Localnicii mai spun că văd adesea lumini ciudate și aud sunete inexplicabile noaptea, despre care cred că sunt cauzate de spirit.

Dincolo de crime și legende, Tor este și un loc natural de o frumusețe uluitoare. Muntele și zonele înconjurătoare oferă un peisaj sălbatic, neatins și aproape impenetrabil. De asemenea, în pădurile din zonă trăiesc numeroase animale sălbatice, o altă atracție pentru turiști.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți
00:04
🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți
BREAKING NEWS 🚨 Atac armat lângă Casă Albă: 2 membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care a făcut asta va plăti un preț mare”
22:03
🚨 Atac armat lângă Casă Albă: 2 membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care a făcut asta va plăti un preț mare”
JUSTIȚIE Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare
21:47
Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare
EXTERNE Nigeria a declarat stare de urgență națională în urma răpirilor în masă
20:54
Nigeria a declarat stare de urgență națională în urma răpirilor în masă
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025
20:03
🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025
DIGITALIZARE Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT
19:55
Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui 'infarct care i-a fost fatal'
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O vacă din Martinica este vedeta unui eveniment internațional
SPORT Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
23:30
Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”
23:30
Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”
23:00
Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”
ECONOMIE Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României
22:57
Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României
ULTIMA ORĂ Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul
22:25
Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul