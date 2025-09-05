Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”

Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Pot fi asigurate și oferite garanții de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de știri rusă RIA, citat de Reuters, în marja Forumului Economic Estic din orașul Vladivostok.

„Acest lucru nu poate servi drept garanție de securitate pentru Ucraina care ar fi acceptabilă pentru țara noastră.”

În ciuda încercărilor președintelui american Donald Trump de a găsi o soluție la conflict, nu se întrevede sfârșitul războiului pe care Rusia l-a declanșat cu o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Peskov a mai declarat pentru RIA că toate garanțiile de securitate necesare pentru Ucraina sunt cuprinse în prevederile acordurilor încheiate la negocierile de pace de la Istanbul din 2022.

Conform acordului de la Istanbul, Ucraina ar renunța la ambițiile sale de aderare la NATO și ar adopta un statut neutru, fără arme nucleare. În schimb, ar primi garanții de securitate din partea SUA, Rusiei, Chinei, Marii Britanii și Franței.

Peskov a mai declarat pentru RIA că Moscova este satisfăcută de nivelul actual al reprezentanților la negocierile dintre Rusia și Ucraina.

„Înainte de a se întâlni la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel, trebuie să se depună eforturi considerabile pentru a rezolva problemele minore, aspectele tehnice minore, care împreună constituie întregul proces de soluționare”, a spus Peskov.

26 de țări s-au angajat să fie prezente în Ucraina „la sol, pe mare sau în aer”

Douăzeci și șase de țări s-au ”angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind ”prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al ‘Coaliției Voinței’, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski.

”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în conferința de presă comună cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, după încheierea reuniunii.

”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez.