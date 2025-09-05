Prima pagină » Știri externe » Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”

Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”

Denis Andrei
05 sept. 2025, 08:51, Știri externe
Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței:
Dimitri Peskov - Foto: Profimedia images

Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Pot fi asigurate și oferite garanții de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de știri rusă RIA, citat de Reuters, în marja Forumului Economic Estic din orașul Vladivostok.

„Acest lucru nu poate servi drept garanție de securitate pentru Ucraina care ar fi acceptabilă pentru țara noastră.”
În ciuda încercărilor președintelui american Donald Trump de a găsi o soluție la conflict, nu se întrevede sfârșitul războiului pe care Rusia l-a declanșat cu o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Peskov a mai declarat pentru RIA că toate garanțiile de securitate necesare pentru Ucraina sunt cuprinse în prevederile acordurilor încheiate la negocierile de pace de la Istanbul din 2022.

Conform acordului de la Istanbul, Ucraina ar renunța la ambițiile sale de aderare la NATO și ar adopta un statut neutru, fără arme nucleare. În schimb, ar primi garanții de securitate din partea SUA, Rusiei, Chinei, Marii Britanii și Franței.

Peskov a mai declarat pentru RIA că Moscova este satisfăcută de nivelul actual al reprezentanților la negocierile dintre Rusia și Ucraina.

„Înainte de a se întâlni la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel, trebuie să se depună eforturi considerabile pentru a rezolva problemele minore, aspectele tehnice minore, care împreună constituie întregul proces de soluționare”, a spus Peskov.

26 de țări s-au angajat să fie prezente în Ucraina „la sol, pe mare sau în aer”

Douăzeci și șase de țări s-au ”angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind ”prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al ‘Coaliției Voinței’, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski.

”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în conferința de presă comună cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, după încheierea reuniunii.

”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez.

Citește și

EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
10:02
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
10:01
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
EXTERNE TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia
09:19
TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia
EXTERNE Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
09:14
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
ANALIZĂ Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”
09:04
Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?