Labubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține

11 nov. 2025, 16:44, Știri externe
Pentru cei mai înrăiți fani Starbucks, un latte de 7 dolari a devenit o plăcere vinovată mai puțin relevantă. Acum, adevărata extravaganță vine sub forma unui  ursuleț de pluș. Paharul de sticlă – Glass Bearista Cold Cup – s-a epuizat în câteva ore și a declanșat isterie online demnă de o colecție rară.

Paharul a fost lansat joi, 6 noiembrie în Statele Unite, la prețul de 29,95 de dolari și imediat s-a transformat într-un obiect de colecție. La scurt timp, eBay a început să se umple de anunțuri cu Bearista cu căciuliță de iarnă, unele listate la prețuri „Cumpără acum” de până la 50.000 de dolari. Deși nimeni nu pare să fi plătit așa o sumă, licitațiile reale au ajuns până la 285 de dolari plus transport.

Paharul viral de la Starbucks care se vinde cu sute de dolari pe eBay

Un purtător de cuvânt Starbucks a spus că reacția publicului a fost peste așteptări.

„Deși am expediat mai multe pahare Bearista decât aproape orice alt produs de sărbători, acestea – ca și alte articole – s-au vândut instantaneu. Știm că mulți fani sunt dezamăgiți și ne pare rău dacă au ratat ocazia”, a transmis compania.

Oamenii s-au pus la coadă încă de la trei dimineața

Angajații spun că în unele cafenele au primit doar două sau trei astfel de pahare. Clienții au format cozi înainte de răsărit, în fața magazinelor, cu speranța că vor prinde unul.

O barista din Minnesota povestește: „Am ajuns la 3:45 dimineața și erau deja oameni înveliți în pături, campați în fața cafenelei. Când am încercat să intrăm, au vrut să intre cu noi”.

Starbucks nu a dezvăluit câte unități Bearista au fost livrate sau câte a primit fiecare magazin. Însă povestea se repetă în toată țara: barista epuizați, telefoane care sună continuu, clienți furioși și un sentiment general de isterie sezonieră.

„Telefonul nu se mai oprea din sunat. Dacă oamenii erau politicoși, le spuneam unde ar putea încerca. Dacă sunau nervoși la ora 5 seara, le spuneam că știu deja răspunsul”, a spus o angajată cu 11 ani experiență.

Starbucks a introdus prima dată ursulețul Bearista în 1997, sub forma unei jucării de pluș. De atunci, brandul a adus în fiecare sezon de sărbători colecții speciale:  pahare tematice, termosuri cu ediție limitată și colaborări cu Hello Kitty sau Disney.

Compania vine cu o regulă clară – produsele se vând în ordinea sosirii, fără rezervare și fără limită de achiziție. Asta înseamnă că cine prinde, prinde – iar unii revând, evident, cu profit.

